El alcalde de Oviedo esgrime su triunfo electoral como respaldo al plan para la Ronda Norte

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, recordó ayer su triunfo electoral en las últimas elecciones para contestar a Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria, que había criticado la carta que el primer edil envió a la ministra de Transportes sobre la Ronda Norte. "Quiero recordarle a Llamazares que el Partido Popular consiguió una mayoría absoluta en Oviedo, lo que supone que nuestras propuestas sobre la Ronda Norte cuentan con el respaldo mayoritario de los ovetenses, ya que iban en el programa electoral que defendimos en mayo de este año", recalcó el Alcalde. Canteli defiende que la circunvalación transcurra bajo el monte Naranco y señalaba en su misiva al gobierno central, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, que "la movilidad de la capital depende de esta vía.

Llamazares acusó al regidor de enfrentarse a la administración nacional en lugar de apostar por la colaboración. Sobre esto, Canteli remarcó que, en su carta, utilizaba un tono correcto y educado y que "en ningún momento" ha atacado a la ministra de Transportes: "Solo le he transmitido lo que los ovetenses respaldaron mayoritariamente, que la Ronda Norte es una deuda histórica y una infraestructura imprescindible para Oviedo y que no puede seguir sufriendo más retrasos". También manifestó que "una cosa es colaborar y otra muy distinta, renunciar a la defensa de los intereses de Oviedo".

Desde IU-Convocatoria destacaban que el plan de Canteli para la Ronda Norte, una infraestructura que no ha pasado nunca del trazo grueso sobre el papel, "no forma parte del tipo de movilidad que comparten el gobierno central y la Unión Europea". El alcalde dice conocer bien la postura de IU sobre la circunvalación, pero insistió en que Llamazares tiene que ser consciente de que la mayoría de los ovetenses no comparten su visión. "Sería un agravio democrático que se impusiera esta postura sobre la que defiende el gobierno municipal", remarcó. Canteli insistió en que "cualquier actuación que pueda condicionar el compromiso estatal, por intereses políticos de quienes desde Oviedo y Asturias están en contra de esta infraestructura, sería un ataque a los ovetenses".

El regidor también respondió a la afirmación de Llamazares, que tildó al alcalde de "estar obcecado con la política espectáculo y las escaramuzas" con otras administraciones: "Además de falso, estas declaraciones son un exceso nada compatible con la tan anunciada vocación de diálogo de IU en Oviedo". Llamazares achacaba a Canteli sus "polémicas" declaraciones sobre la llegada de la alta velocidad y su derrota en la batalla con la Universidad de Oviedo por la Escuela de Minas, cuyos grados y másteres abandonaron la capital para ser implantados en la Escuela Politécnica de Mieres. Sobre esto último, el regidor aseguró que aquello fue mucho más que una derrota personal: "La Escuela de Minas no la perdí yo; la perdió Oviedo y la perdimos la gran mayoría de los ovetenses que la defendimos por acuerdo unánime de la Corporación".

La mayoría absoluta del PP en la cámara municipal es la vía de Canteli para resolver cuestiones donde hay posturas irreconciliables. "Siempre estoy dispuesto a buscar acuerdos, pero con la Ronda Norte defiendo lo que han votado los ovetenses", zanjó.