Canción del desarraigo

El teatro del TEG es como el licor macerado en barrica que se ofrece al público ya destilado, tras un arduo trabajo artesanal a fuego lento. Aunque de antemano puede resultar chocante representar juntas dos piezas diferentes, la brillante, sabia y acertada dirección de Miguel Expósito consigue darles unidad y ofrecer un único canto nostálgico y emocionado al fracaso y al desarraigo. "Gris de ausencia" es un delicioso trabajo coral en el que una familia de emigrantes argentinos retornados a su Italia natal, vive atrapada en un galimatías lingüístico fruto de la búsqueda de identidad. Cada uno ha optado por un idioma y son incapaces de entenderse en esta maravillosa metáfora del choque cultural que conlleva la emigración. El abuelo (estupendo Filiberto Blanco), sólo habla cocoliche y sobrevive aferrado a su acordeón, llorando por volver a Buenos Aires. Su hijo Chilo (magistral Manuel Pizarro) representa la resistencia y la no integración y en el polo opuesto, su hermano Dante (Mariano Alfonso) y su mujer Lucía (Martina Bueno) ya sólo entienden italiano. Los elementos desestabilizadores serán la breve visita de Frida (Ana Pérez) y la llamada de Martín, auténtica crisis paroxística de incomunicación, en la que Martina nos sobrecoge con su impotencia por no poder entender a sus hijos. El desenlace final sucede en apenas unas décimas de segundo, en las que el rostro de Pizarro refleja con sutil profundidad el desconcierto, desasosiego y angustia por no recordar el nombre del Riachuelo bonaerense, y constituye el punto de inflexión que supone la claudicación. "El acompañamiento" es un "Esperando a Godot" trufado con "La señorita de Trévelez", un poema triste y a la vez tragicómico sobre el fracaso existencial. El recital interpretativo con el que nos obsequian Mariano Alfonso y Manuel Pizarro es algo fuera de serie. Tuco (Pizarro), es un hombre desesperado que se aferra a la última oportunidad para cumplir su sueño de convertirse en cantante de tango, y Sebastián (Mariano), es un hombre gris y pragmático, que vive conforme con su suerte. Pizarro compone un D. Quijote alucinado, lleno de tics nerviosos, con la mirada febril de los soñadores y la euforia y la rabia por la incomprensión de los enajenados. Sebastián, con la asombrosa naturalidad y ternura de Mariano Alfonso, va a ir descubriendo el fracaso de sus sueños de libertad e independencia, al sentirse atrapado en un miserable y rutinario trabajo de quiosquero, pasando de la resignación al desengaño. Su gran vis cómica consigue geniales momentos de humor fruto de la confrontación entre la realidad y el deseo, la cordura y la enajenación. Un duelo entre dos grandes actores, que nos conquista y deja un sabor agridulce entre un público encandilado que aplaudió a rabiar. El TEG vuelve a triunfar con su teatro de alta calidad en el Filarmónica.

