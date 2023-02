El Oviedo se hace con la joya chilena: así es la operación para la llegada de Joan Cruz

Uno de los talentos más prometedores de Chile llegará al Oviedo en los próximos días. Joan Cruz (Santiago de Chile, 2003), centrocampista ofensivo que surgió de la cantera del histórico Colo Colo hasta asentarse en el primer equipo, jugará, en principio, en el Vetusta hasta el próximo 30 de junio. Después, se verá qué sucede con él. Esos son los planes del Grupo Pachuca, que se ha hecho recientemente con sus servicios: foguearlo en Europa para contrastar su nivel. La posibilidad de que a partir de la próxima temporada forme parte de la primera plantilla del Oviedo es una de las que están abiertas.

El caso de Joan Cruz ha despertado mucha expectación en Chile, especialmente desde el momento en el que LA NUEVA ESPAÑA desveló en su web la operación para traerle a Oviedo. Cruz es uno de los futbolistas con más proyección de Chile y pertenece a la cantera del club más laureado del país andino. Su salida de Colo Colo no ha estado exenta de polémica.

Tras una irrupción prometedora en el primer equipo, el crecimiento de Cruz se estancó el pasado campeonato, al no contar para el técnico, Gustavo Quinteros, que solo le dio 9 minutos de juego. Ahí surge el descontento del futbolista, que decide salir. Su club aduce que su contrato ha sido renovado por haber estado convocado en más del 30% de los partidos. Pero la agencia del futbolista defiende que ha quedado libre, pues en muchos de esos encuentros Cruz entraba en la lista inicial pero finalmente se quedaba fuera y no se sentaba ni en el banquillo. Así, el jugador firma con Pachuca, según algunos medios chilenos, un contrato de 4 años de duración. El martes, tras disputar el Sudamericano sub-20 en Colombia, no se ejercitó con Colo Colo.

En su país, Cruz es un proyecto prometedor sobre el que están puestas muchas esperanzas futuras del fútbol chileno desde que en octubre de 2020, cuando contaba con 17 años, debutó con el primer equipo de Colo Colo. Estrella de las categorías inferiores nacionales, incluso participó en una concentración con la absoluta en 2020.

Hasta Arturo Vidal, exjugador del Barça e histórico de la Roja chilena ha alabado recientemente al futbolista que jugará en el Vetusta: "Es una máquina. Falta que empiece a jugar más, pero no sé por qué no está jugando. Tiene personalidad y calidad, va para adelante como un loco. Se prepara, se entrena, ese es mi jugador".

Jesús Martínez y sus hombres buscan ahora la fórmula más adecuada para que Cruz crezca y muestre el potencial al que apunta, y han pensado en su proyecto europeo como siguiente paso en su carrera. Y el plan elaborado hace parada en Oviedo.

En principio, la idea es que Joan Cruz se incorpore al Vetusta en los meses que quedan de competición, para asegurarse que disfruta en la Segunda RFEF española de los minutos que le han faltado en el último curso. No se descarta que trabaje habitualmente con Cervera, aunque el elevado número de efectivos a disposición del técnico no parece aconsejarlo. Se le quiere probar en Oviedo y a partir de junio, Pachuca decidirá qué sucede con él.

La operación es muy común en el modus operandi de Pachuca, que trata de aprovechar las sinergias entre los clubes de su conglomerado para hacer crecer o revalorizar a los futbolistas de su agenda. Con Cruz, hay muchas alternativas sobre la mesa a partir de junio.

Una posibilidad es que continúe su carrera en México, en Pachuca o León. Pero también cabe la alternativa que su adaptación sea la idónea y demuestre que, a pesar de su edad, puede tener sitio en la plantilla del primer equipo del Oviedo para la campaña 2023/24. De momento, no se quiere señalar ningún camino y se prefiere esperar a ver cómo va su adaptación a un nuevo entorno.