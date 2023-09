David Costas, central del Oviedo y uno de los pesos pesados de la plantilla, compareció tras el empate azul ante el Levante, marcado por la polémica arbitral tras la expulsión a Colombatto por doble amarilla, "rigurosa", según el vestuario, y un penalti no señalado a Masca por un empujón de Álex Muñoz. “El árbitro…No sé. Yo he visto dos o tres acciones que él ha visto diferentes. Él decide y a pensar en el siguiente partido”. Creo que para la expulsión de Colombatto no hay un contacto tan fuerte para una segunda amarilla. Nos quedamos fríos por esa expulsión tan fácil”, aseguró.

Sobre el penalti, Costas mostró su desaprobación. “En el partido no veo la acción bien, pero ahora en el vestuario vimos el vídeo. Masca le gana la posición, el balón va hacia él y el otro chico lo empuja. Es penalti clarísimo. El árbitro nos dice que es poco contacto, que es muy poco. No sé que más necesita”, sentenció.