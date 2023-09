Rivalidad hasta en las declaraciones. El derbi asturiano se aproxima, se juega este sábado en el Tartiere, y poco a poco sube la intensidad de un bando a otro. Esta tarde, David Costas central del Oviedo, respondió a Guille Rosas, lateral del Sporting. El rojiblanco habló de derbi esta semana en una rueda de prensa y dejó una reflexión sobre el equipo azul.

Rosas dijo lo siguiente: "Para el Sporting la Liga son 42 partidos. Igual para ellos (el Oviedo) son solo dos. El derbi es un partido muy especial, estamos todos de acuerdo, pero nosotros jugamos para ganar los 42 partidos, no solo dos. En eso creo que la afición está de acuerdo y nos pide eso. Obviamente el derbi es una situación especial, un momento único, no estamos teniendo suerte y nos están ganando los últimos derbis, pero nosotros tenemos que pensar mucho más allá. No nos evalúan por ganar solo dos partidos", dijo el canterano.

Costas fue cuestionado por esa afirmación esta tarde en una entrevista en Cope y no dudó en contestar. El gallego, en un tono cordial, reconoció que la frase de Rosas se había comentado en el vestuario del Oviedo, aunque recalcó que no sabía quien la había pronunciado. "Si te paras a ver la dos últimas temporadas, que son las que llevo aquí en el Oviedo y piensas solo en lo que dice él (referido a los derbis), creo que nos salió mejor a nosotros la temporada que a ellos. Habría que preguntar a la afición, a ver si nuestra gente está más contenta que nosotros que la suya con ellos", afirmó Costas.