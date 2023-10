El centrocampista disputó varios minutos ante el Leganés el pasado sábado y ya está en la dinámica del primerr equipo. A través de una carta en sus redes sociales, el futbolista se pronunció sobre su momento personal.

A continuación, la carta de Camarasa

"Hola a todos, como ya sabéis he tenido que estar alejado un tiempo de mi vida profesional por el cuidado de mi salud mental. En primer lugar, quiero dar las gracias al club, a mis compañeros, a la afición y a todos los que trabajan en él, por entender mi situación, por su ayuda y por apoyarme en todo momento. También quiero agradecer a mi pareja, a mi familia, a mis amigos y a los profesionales que han tenido que vivirlo a mi lado, desde cerca o desde lejos. Sin duda, volver en tan poco tiempo no hubiera sido posible sin ellos. Y por último, a todo el mundo que ha dedicado un minuto de su tiempo para mandarme los mensajes de ánimo y cariño que he recibido estas semanas y que ojalá pudiera haber respondido.

Toca ir poco a poco y, sobre todo, seguir cuidando algo tan importante y por lo que sufre tanta gente y no tiene las facilidades que yo he tenido. Me siento muy afortunado en todos los sentidos y solo puedo seguir diciendo gracias".