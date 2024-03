La mujer de Colombatto se pronuncia sobre el arbitraje en redes: "¿Cómo arbitras?"

A los 33 minutos del partido del Oviedo, Aldasoro sujetó a Luengo cuando iba a rematar, pero el colegiado - y el VAR- se inhibieron. A los 60, Luengo fue al suelo para cortar una contra de Arana. Toca el balón con la derecha, y con la izquierda se produce un contacto que pocas veces es visto como falta. No para Fuentes Molina, que siempre pareció algo superado por el ambiente: roja. El VAR no dijo nada en una acción que parece de su ámbito. Quizás atormentado por la conciencia, Fuentes Molina no tardó en compensar. Fue una entrada de Sangalli, más dura que la de Luengo pero que quizás tampoco era para roja. Sacó, con la mano temblando, la roja al racinguista y el partido volvió a nacer.

Unas decisiones arbitrales que no han gustado a los aficionados de ninguno de los dos bandos, aunque quizá perjudicó más a los azules. Una de las primeras en opinar fue la mujer de Colombatto, Clarisa Abreu, que no se cortó ni un pelo: "¿Cómo árbitras? Como la mierda", escribió.