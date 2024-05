Borja Sánchez, arriba y abajo: estos fueron sus llamativos números defensivos en la victoria de Huesca

La actuación global, coronada con ese gol, también suponen un importante empujón en lo anímico para un Borja Sánchez que encara lo que resta de competición con muchas ganas por demostrar. "Vengo trabajando mucho durante los últimos meses. Tratas de ayudar al equipo en lo que puedas hacer desde fuera. No había tenido muchos minutos, pero tras lo de Huesca me quedo muy satisfecho sobre todo por la victoria del equipo, que refuerza el trabajo de los últimos partidos que no se había traducido en resultados pero había sido bueno", señala Borja Sánchez.

Para el carbayón, "a excepción de la segunda parte ante el Mirandés que no había sido buena, en el resto de últimos encuentros no estuvimos mal. En Cartagena se nos puso el partido cuesta arriba con la expulsión. Y contra el Tenerife es un choque en el que somos bastante superiores al rival y nos marcan en una jugada aislada. Siempre confiamos en nosotros, lo demostramos trabajando durante la semana y en Huesca demostró el equipo está unido y fuerte. Vamos a por más".