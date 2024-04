José Junquera: "Es una pena que se pierda la memoria de las vivencias de los pueblos y la historia de sus personajes"

José Junquera no se considera escritor, a pesar de que su pluma es desde hace años la guardiana de la memoria local. De la geografía de su Argüelles natal, del paisaje y paisanaje o de los múltiples personajes que han formado parte de la historia de Noreña, localidad en la que por su cercanía al pueblo sierense ha pasado muchos de sus mejores momentos. "Antes se iba a Noreña a todo, y se hacía andando. Había un trasiego tremendo", recuerda. Era otra época en la que la vecindad se imponía en muchos casos a la privacidad, cuando se conocía a todos los vecinos y los pueblos eran núcleos llenos de vida. De ese ayer pueden verse pinceladas en su nuevo libro, "El lápiz de la memoria", editado por La Semeya, en el que recoge los artículos que durante años ha ido publicando en el porfolio de las fiestas del Ecce-Homo y que presentará en la Casa de la Cultura noreñense el próximo 3 de mayo.

Junquera comenzó a escribir hace muchos años durante una época en la que residió en Madrid. La nostalgia le llevó a plasmar sobre un papel sus recuerdos de personajes, rincones, música... Hasta que en 2009, de vuelta en Asturias, decidió proponerle a Borja Ortea, presidente por aquel entonces de la Sociedad de Festejos, la posibilidad de publicar esos artículos en el porfolio. Le mandó el texto "El río Noreña", que se publicó ese mismo año y desde entonces se ha mantenido fiel a su compromiso con la revista local.

En su nuevo libro, publicado hace unos meses, los lectores podrán encontrar la recopilación de esos artículos, en los que se habla del doctor Carlos, "que tenía muy mal humor, pero a la gente le hacía mucha gracia", o de "Pepe el de Alicia, un personaje que contaba unas historias muy peculiares". "Es una pena que esas vivencias y esa forma de ser desaparezca. Los motes, por ejemplo, cuando ya no estemos la gente mayor ya no se recordarán. A los pueblos lo que les da vitalidad son sus personajes", asegura.

Además de una veintena de artículos, la publicación incluye dos relatos –"Un tren al sur" y "Maribolos"– y ha sido prologada por José Julián Rodríguez Reguero, presidente de la Asociación Cultural Contigo, quien acompañará a Junquera en la presentación del 3 de mayo. También estará el poeta José I. Pidal Montes y actuará la Rondalla de Noreña.

"El lápiz de la memoria" es la última publicación de Junquera, que no la primera. En su haber tiene ya otros cuatro libros que, al igual que está ocurriendo con este, tuvieron un gran éxito. "Más lejos está el sol" salió el año pasado y va por su segunda edición. "Estoy muy agradecido con los lectores, especialmente los de Noreña. Me siento muy arropado en todas las presentaciones", agradece.

"Remover sentimientos"

"Un buen libro –defiende– además de estar bien escrito, nos tiene que enseñar. Tiene que ser entretenido, pero didáctico" y, por supuesto, "remover los sentimientos". Es esa conjunción la que más atrae al lector de sus obras. "Una señora me llegó a decir que viajaba conmigo a través del río Noreña. Me gusta poner el foco en aquellas cosas que pasan desapercibidas", cuenta.

Para él escribir es una vía a la reflexión, sobre sí mismo y sobre los que le rodean. "Te ayuda a entender cosas que en su momento no comprendiste", explica. Por eso no duda en recomendar a sus allegados que en los malos momentos "escuchen música clásica y escriban". Para él hacerlo se ha convertido con el tiempo en algo sencillo. "Escribo rápido, aunque siempre vuelvo sobre los relatos. Los corrijo, los amplío...", cuenta. Ahora mismo está trabajando en uno sobre un viaje en tren que realizó en su día a Andalucía. "Tengo para escribir otros cinco o seis libros. Me quedan muchas cosas y muchos personajes pendientes sobre los que escribir", adelanta.