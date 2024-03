Alguien comentó: "Si al alcalde de Siero se le mete algo en la cabeza lo más probable es que lo consiga". Emitió el juicio a raíz de la propuesta hecha al Real Oviedo para ubicar la nueva ciudad deportiva en límites del concejo de Siero. Seguro que no fue una ocurrencia del momento, porque plantea la ubicación y la superficie a ceder de manera ventajosa al Real Oviedo; así que se supone que los técnicos municipales habrán hecho la valoración. Tampoco sería ocurrencia lo de los 400.001 euros€ como financiación al club si se pone Siero en la camiseta; porque lógicamente los ámbitos hacendísticos del Consistorio habrán visto la posible ejecución sin que tenga peso en impuestos ni detracción en servicios o en apoyos a otras instituciones del concejo. Comentó el regidor que la propuesta era la mejor para club y afición. Salvo que sea filia futbolera, por su condición de oviedista, seguro valoró que podría ser bueno para Siero y sobre todo para Lugones. Todos sabemos que en esto del fútbol se desatan pasiones que superan los límites de la racionalidad. Sirva como ejemplo lo de la agresión en la fiestas del Carmín. Y aunque quiso desvincularlo de lo futbolero, diciendo que también apoyaría una propuesta -por cierto imposible- del Sporting respecto al Mundial, transpiraba su condición de oviedista. Total, que seguro que los sierenses aficionados del Sporting tienen desacuerdo absoluto. No estaría de más hacer un estudio estadístico acerca de si en Siero predominan los aficionados del Real Oviedo o los del Sportíng, porque dada la influencia de la forofada en el las decisiones de las personas, ¡a ver si esto va a influir en un futuro voto! Las pregunta fáciles del ciudadano equilibrado son. ¿Qué tien que ver el Real Oviedo con el Ayuntamiento de Siero?¿Qué ye que no hay coses pa mejorar en Siero con eses perres?