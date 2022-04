De una sola gota salió un sueño: así se fraguó el proyecto de Rosa Narcea

Carmen Martínez, la bióloga del CSIC que lidera el proyecto de recuperación de la Rosa Narcea, escribió a la Academia del Perfume de España a finales del 2018 para contarles en lo que andaba metida y pedir el asesoramiento que le faltaba. “Fue una carta en la que se explicaba muy bien, pero realmente lo que contaba sonaba un poco a locura. La recuperación de una variante antigua, que podía ser única, no era algo que pudiera parecer verosímil”, recuerda Val Díez, vicepresidenta de la institución.

Sin embargo, ya en la primera visita a la Academia, Martínez demostró que sus pasos científicos eran firmes. “Trasladaba ideas interesantes, como la caracterización genética que estaba haciendo que le llevaban a pensar que era una rosa que no se encontraba en ningún lado, y me pareció que era un reto intelectual y científico que merecía un respeto”, cuenta Díez. Así empezó el seguimiento y la colaboración de la Academia del Perfume en el proyecto de Rosa Narcea. Díez quiso saber qué opinaban otros profesionales sobre la iniciativa que se llevaba a cabo en Asturias y encontró mucho escepticismo: “Lo contrasté con profesionales del sector del mundo del perfume y nadie daba mucho crédito. Básicamente, me decían lo que yo ya sabía: que no se necesitan más rosas, porque hay muchas y muy pocas huelen. Las rosas son muy ornamentales pero pocas tienen valor perfumístico; prácticamente solo dos lo tienen, la Rosa Damascena y la Centifolia”. Así que nadie esperaba mucho de lo que se estaba haciendo en Cangas del Narcea.

“Pero el tesón de Carmen es contagioso y a mí me había picado la curiosidad”, reconoce Val Díez. Sabían que para seguir avanzando tendrían que resolver muchos interrogantes. “Lo primero era saber si la rosa daba esencia, o no. Porque hay rosas que son mudas, es decir que no generan aceite esencial. Luego ya habría que ver si ese aceite, de tenerlo, tenía algún valor perfumístico o no”. A través de la Asociación Nacional de Pefumería y Cosmética pidieron a un centro de investigación de Zaragoza que les ayudara a destilar los pétalos recogidos de la floración del 2019 del rosal de Carmen Martínez. El problema es que “eran poquísimos”. “Los pétalos viajaron a Zaragoza para que la doctora Julia Navarro los sometiera a una rigurosa destilación. Y salió una gota de esencia. Una gota literalmente”, recuerda Díez.

“La llevé a uno de nuestros perfumistas y recuerdo que estábamos todos mirando la gota como si fuera algo mágico”, cuenta. Con esa gota se resolvía la primera gran duda: la rosa no era muda; sí que daba aceite esencial. “Pero se necesitaban muchos kilos de pétalos para un mínimo de producto y nosotros no llegábamos ni a tener un kilo”, rememora. Para entonces ya sabían también que, genéticamente, la rosa era única. Así que solo “faltaba saber si tenía valor perfumístico”. Tocaba esperar a la primavera del año siguiente, la del 2020, para despejar esa duda. Sin embargo, ocurrió que en esa fecha el mundo estaba confinado por una pandemia, que lo complicó todo. “Carmen y su equipo habían reproducido muchos más rosales y resulta que no era posible hacer una recolección de calidad por el covid”, explica Val Díez, quien califica de “heroica” la recolección que finalmente se llevó a cabo “recurriendo a voluntarios de la zona y sorteando mil problemas”.

El material logrado se congeló y cuando se pudo, se volvió a destilar. Entonces, se sacaron “unos 10 mililitros de aceite esencial de Rosa Narcea”. Y ahí llegó la otra gran alegría: “Un perfumista internacional cuyo nombre no puedo desvelar dijo: ‘Esto es interesante’. Desde entonces la rosa y su aceite esencial ha viajado a varios países, ha recalado en varios laboratorios internacionales y ha dejado un rastro de interés y mucha curiosidad”, remata Val Díez.