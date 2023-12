Insua, fuera. "Venía arrastrando una molestia en el tendón de Aquiles. Es una zona que le molesta. Sin ser nada grave, no tiene un mínimo para competir con garantías".

Mucho empate. "En el fútbol es muy difícil ganar. El que lo consigue marca esa distancia. Vamos a intentar competir. Ellos (Eibar) lo estaban haciendo muy bien, tanto que piensas que es insostenible. Está todo muy igualado, pero veremos dos equipos que quieren tener la iniciativa, quieren ganar".

Eibar. "Tenemos muchas ganas de terminar el año con victoria, consolidarnos arriba. Nos quedamos la temporada pasada con las ganas de ganar allí, que no pudo ser. Es un rival directo y hay muchos condicionantes".

Acabar en ascenso directo. "Supondría que sigamos sumando puntos para estar más cerca en el mes de mayo de poder competir por estar ahí arriba".

Igualdad. "Va a ser difícil que alguien se escape. Hay una igualdad… No me parece que nadie esté para descolgarse tampoco. Habla de una igualdad más significativa que otros años. Puede cambiar algo en el mercado de invierno que permita a alguno competir mejor, pero estoy viendo a todos competir de manera sólida. Es complicado ganar".

Mercado. "Reunión definitiva no hemos tenido porque tampoco lo va a marcar el partido del Eibar. El mercado va a estar abierto todo enero. Ahí tendremos más información del mercado, porque por mucho planifiquemos, que dirección deportiva ya lleva un tiempo en eso sabiendo nuestra opinión, tenemos que estar atentos porque pueden aparecer posibilidades. Sabiendo nuestros objetivos, o bien cerrarlo pronto o estar abiertos viendo qué oportunidades pueden aparecer".

Delantero. "Ustedes son los que han ido sacando una retahíla de nombres que igual saben más que yo. Sabemos todo cómo es esto, igual interesa a representantes. Independientemente de la delantera, sí hay situaciones que tenemos que barajar porque no sabemos qué va a pasar con jugadores de la plantilla con menos minutos o que no quieran quedarse. Veo muchos casos en Primera y Segunda no hay goleadores significativos. No sé si vendrá alguien que nos dará un número, es difícil que vaya a pasar eso, por eso insisto en el grupo".

Falta de gol. "Si miras los datos, igual no. Pero hacer gol en Segunda es difícil porque hay pocos espacios. Nuestra forma de jugar, que los rivales se nos van encerrando, es muy complicado romper eso. En Barcelona están diciendo que por qué no hace goles Lewandoski. Halaand sin espacios tampoco hace goles".

Jeraldino. "No hemos hablado a nivel interno (su futuro). Deseamos que se recupere. Estamos a la espera de pruebas que den más información. Esperamos más pruebas para que nos diga de qué tipo es (la hepatitis, ante posibles contagios).

Bamba. "La idea es que recupere su ficha en el mercado de invierno. Otra cosa es que se plantee con el club qué es lo mejor, luchar aquí por un sitio o no. Con el parón se analizará con él".

Mercado español o fuera. "Dentro del estudio que se hace, se analiza el nacional e internacional. Tanto europeo como latinoamericano. Hay una base de datos larga con prioridades qué nos puede ayudar, perfiles… no solo de España".

Espectáculo en Ipurúa. "Para el espectador, para ambas aficiones, que veamos un partido en el que los dos equipos quieren proponer, presionar, estar en campo contrario, puede ser bonito y disputado. Los dos equipos somos eso. Espero verlo".

El rival. "Independientemente de los protagonistas, el míster apenas varía comportamientos. Suele ser la misma estructura, salvo algún ajuste en la presión. Son el tercer equipo de la liga que más centra. Tenemos que estar muy bien en la defensa del área".