Veinte años de la polémica con Rodado en Eibar

El fútbol ha querido que en la semana en la que el Sporting recibe al Eibar en El Molinón con la obligación de ganar para reengancharse al play-off por el ascenso se cumplan veinte años del polémico empate en Ipurúa con arbitraje de Rodado Rodríguez que dinamitó el ascenso en 2004. El 23 de mayo de aquel año, justo hace dos décadas, el colegiado balear decretó dos penaltis en contra del conjunto gijonés, que acabó con cinco expulsados (tres de ellos, futbolistas). El colegiado acabó saliendo del campo escoltado ante el enfado de la amplia Mareona desplazada al campo de los armeros.

Años después de toda aquella polémica en Ipurúa, en 2021, Ángel Rodado Rodríguez atendió a LA NUEVA ESPAÑA para dar su versión de lo sucedido. "No tuve la culpa de que el Sporting no ascendiera en 2004", subrayó el balear, quien además subrayó el reconocimiento que obtuvo por parte del colectivo. "La puntuación del informador arbitral, un colegiado vasco ya fallecido, fue muy buena y Sánchez Arminio (también fallecido y por entonces presidente del Comité Técnico de Árbitros) incluso me felicitó por cómo lo había hecho. Aficionados del Sporting llamaban a mi casa amenazándome de muerte", aseguró.

Aquel arbitraje dejó huella en el Sporting y en el sportinguismo tras una temporada en la que el equipo dirigido entonces por Marcelino García Toral parecía destinado a dar el salto a Primera División. Campeón de invierno, varias polémicas actuaciones arbitrales y un bajón del equipo en la segunda vuelta acabaron dejando a los gijoneses fuera de las tres plazas que, entonces, daban el billete directo a la máxima categoría. En aquella plantilla estaban jugadores como Javi Fuego, ahora en el organigrama técnico del Sporting C, entrenado por Samu Baños, otro de los futbolistas rojiblancos ese curso.

El Sporting no solo pagó lo sucedido ante el Eibar. A la siguiente jornada acusó las bajas ante el Tenerife, que se llevó la victoria en El Molinón (0-2), enfriando un poco más la opciones de acabar en zona de ascenso. El conjunto rojiblanco terminó la liga en la quinta posición, con 70 puntos. Acabaron dando el salto de categoría el Levante, con 79 puntos; el Getafe y el Numancia, ambos con 76.

