Ayer Telecinco estreno 'Idol Kids 2', que fue líder de la noche. Eso sí, el talent infantil anotó 11,5% share y 1.269.000 televidentes, su peor dato hasta la fecha. El concurso presentado por Jesús Vázquez perdió casi un millón de espectadores respecto a su estreno la pasada temporada, cuando firmó un 17,9% y 2.152.000 seguidores. Muy cerca quedó 'Inocentes' en Antena 3, que siguió en su línea con un 10,9% y 1.041.000 seguidores. Por su parte, 'La noche de los cazadores' subió en La 1, anotando un 9,3% y 1.208.000 fieles. Buen dato también para 'Planeta Calleja', que consiguió un 8,2% y 975.000 seguidores.

Los más peques han vuelto a demostrar sobre un escenario su talento dejando claro que la valía no es una cuestión de edad. Más exigencia con los concursantes, mayor espectacularidad y variedad de estilos musicales, galas autoconclusivas y Tickets Dorados individuales para los jueces en cada programa, supresión de la fase de Casting y competición desde el estreno en Los Rankings, una gala de repesca antes de las Semifinales, más protagonismo de los niños fuera del escenario junto a Lara Álvarez y un renovado equipo de jueces formado por auténticos ídolos: Ana Mena, Omar Montes y Camela. Con esta batería de novedades llega a nuestras pantallas la segunda edición de 'Idol Kids' que contará de nuevo con Jesús Vázquez como presentador.

No obstante, la audiencia no se ha mostrado muy formato con la vuelta de este programa y lo han castigado en audiencia. Muchos usuarios han asegurado que no volverán a ver el programa, especialmente, por la presencia de Omar Montes en el jurado. "Que omar montes este de jurado en un programa de talentos .. dice mucho del program! #IdolKidsEstreno yo lo siento pero por muchos seguidores , que un tío que no canta este juzgando a unos nanos con tremendo talento y encima tenga osadía de votar que no y argumentarlo.. alucino!", "alguien me puede contar con qué argumentos, derecho y vergüenza ha dicho Omar que NO a esta artista?? Que no lo estaba escuchando", "Anoche estuve viendo @idolkidsesp #IdolKidsEstreno y no creo que lo vea otra vez. Creo que le falta sensibilidad al programa y esta edición además tiene a Omar Montes que creo que anoche fue a lucirse menos mal que en @LaVozKids solo era asesor. Creo que los niños y niñas. no están preparados para recibir el doble castigo del jurado y del público como le pasó a, la última participante, Leyre en mi opinión de manera injusta", se quejaban los usuarios.

La audiencia estalla contra Omar Montes tras su escándalo y piden a Mediaset que no participe en Idol Kids

Horas después de convertirse en noticia por confesar en el programa de Jesús Calleja que sus ingresos por sus temas musicales superan "las seis cifras" y por confesar que a pesar de ser millonario continúa viviendo en Pan Bendito porque no olvida sus humildes orígenes - "sé lo que es pasar hambre" ha asegurado - Omar Montes volvió a estar en el ojo del huracán mediático por un polémico asunto del que no ha tardado en desmarcarse. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que proporcionaba PCR y pasaportes Covid falsos en diferentes países de la Unión Europea, llegando a inscribir fraudulentamente en el Registro de Vacunación a 1.600 personas entre las que se apuntaba, estaría el propio Omar Montes

Negando su implicación en este asunto ni que haya pagado por PCR o pasaporte COVID falsos, Omar ha roto su silencio a través de su cuenta de Instagram con un contundente mensaje con el que deja claro que está "vacunado" y "muy concienciado con el uso de las vacunas como parte de la solución de la pandemia".

"No puedo controlar todo lo que se dice de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más. ¡Sigo trabajando!" ha concluido molesto, desmintiendo las informaciones publicadas y desvinculándose por completo del grupo criminal que falsificaba PCR y pasaportes Covid que, sostiene, él no ha adquirido.

Ante esta polémica, el cantante se ha convertido en trending topic nacional y son muchas las voces que han pedido que no participe en la próximo edición de Idol Kids, donde iba a ser parte del jurado. "Omar Montes, entre los famosos que acudían a una red que falsificaba pasaportes covid y PCR negativas y que están siendo investigados por la Policía. Omar Montes es jurado en Idol Kids de Telecinco, un buen ejemplo para los Kids, señores anunciantes."