"Te lo prometo. Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!". La de José Ortega Cano a Ana María Aldón durante su entrevista en 'El programa de Ana Rosa' es, sin duda, la declaración de amor más 'desesperada', surrealista y polémica que hemos visto en mucho tiempo.

Unas palabras que se han convertido en virales, que protagonizan decenas de memes y que han desatado numerosas críticas y sobre las que todavía no se ha pronunciado la diseñadora, que romperá su silencio este miércoles en el programa en el que colabora, '¡Fiesta!'.

Mientras llega el momento en el que desvele públicamente qué le pareció el mensaje con el que su marido ha intentado reconciliarse con ella - minutos antes confesaba que estaba "completamente enamorado" de Ana María y admitía que cree que sus sentimientos no son correspondidos por su todavía mujer - la andaluza continúa con su día a día.

Este martes, a primera hora, veíamos al matrimonio - serio y sin dirigirse apenas la palabra -acudiendo a una gasolinera, donde la diseñadora hinchaba las ruedas de su vehículo mientras un Ortega impasible permanecía dentro del coche.

Después se separaban sus caminos, y mientras el torero entonaba el mea culpa y pedía perdón por su surrealista declaración de amor aludiendo a la calidad de sus fluidos, Ana María se dejaba ver de gestiones por el centro de Madrid.

Con muy mala cara y asegurando que "me he levantado hoy contracturada", la colaboradora ha preferido no comentar nada sobre las declaraciones de su marido y, con una ligera sonrisa, ha dejado en el aire qué le ha parecido que Ortega le pidiese en directo que fuesen 'a por la niña'.

Un silencio que contrasta con las imágenes que hemos podido ver en 'El programa de Ana Rosa', donde han puesto un adelanto de la reacción de Ana María - que vio la entrevista con sus compañeros de 'Fiesta' - y a la que se puede ver estupefacta y con los ojos como platos al escuchar a su marido hablando de su "semen de fuerza".

Y hoy, Ana María ha llegado al plató de Fiesta, el nuevo programa de Mediaset. Allí ha respondido a las preguntas de los tertulianos mientras le ponían un pulsómetro y poder "comprobar" si mentía o si se ponía nerviosa. Las redes no entendían nada, incluso un usuario comentó: "Menudo susto, pensé que le había pasado algo".