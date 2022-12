Recién llegada de la sierra de Cádiz tras más de cuatro meses al frente de 'Pesadilla en el Paraíso', Lara Álvarez ha reaparecido en la presentación de la nueva colección de complementos de 'Carmela', firma de la que es embajadora. En un gran momento de su vida, y deseando celebrar las Navidades con su familia - ya que como confiesa sigue soltera y sin compromiso - la presentadora ha roto su silencio sobre el culebrón que ha copado la actualidad rosa en las últimas dos semanas: el affaire de Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta de la productora Unicorn.

Sin pronunciarse sobre la infidelidad del cántabro a su mujer con la modelo y en las informaciones que aseguran que es un mujeriego y tonteó con más rostros conocidos como Cristina Porta o Bea Jarrín, Lara reconoce que solo tiene buenas palabras para Jorge, aunque deja claro que no ha tenido contacto con él más allá de 'Supervivientes': "Yo es que lo conozco como concursante, y ¿qué te puedo decir? Para mí fue un compañero excepcional. Nos puso el trabajo facilísimo a todo el equipo, estuvo a favor de obra en todo el programa, bien merecido el título de ganador el año que estuvo y solo te puedo hablar de cosas positivas, pero claro, yo conozco al Jorge concursante".

"Es guapo a rabiar, por supuesto, y ya te digo. Sobre todo lo que yo he visto de Jorge es que lo que tiene de guapo por fuera, cuando se ha desempeñado y se ha envuelto con el equipo ha sido una persona súper cercana, muy educada y a favor de concurso todo el rato" añade, revelando la buena opinión que tiene del cántabro tras las polémicas revelaciones de Alba Carrillo en el polígrafo.

Sin embargo, fiel a su discreción, la asturiana prefiere no meterse 'en camisas de once varas' y, asegurando que no es "nadie para dar consejos" ni al ex guardia civil ni a su mujer, Alicia Peña, deja en el aire si ella perdonaría una infidelidad así: "No lo sé, eso es tan personal. Nunca me he visto en esa situación y la verdad es que no me atrevo a decirte porque hasta que uno no lo vive, no se puede atrever a dar una respuesta. Cada cada pareja tiene sus códigos y su familia. ¿Cómo te vas a meter en eso? Me parece muy atrevido".

Una delicada situación que nada tiene que ver con el momento tranquilo y pleno que está viviendo Lara, que como confiesa lo único que le puede pedir a 2023 después de un año tan bonito como éste, es "salud para mi familia y salud para mí, porque con salud vamos a por todo y lo demás ya me encargo yo".

¿Sus planes más inmediatos? Vivir una Navidad muy especial con sus padres y su hermano, que pasarán Nochebuena y Nochevieja con ella en Madrid, donde están sus perros Lua y Noa: "Al final a lo tonto me he pasado casi siete meses casi fuera de casa por trabajo, así que imagínate las ganas de estar todos juntos en familia en casa y disfrutar lo que no hemos podido al estar separados estos meses". "Somos muy caseros, muy normales. Este año sí que nos hemos comprometido todos a poner entre todos el árbol, luces y todo, y somos muy de jugar a las cartas, al Chinchón, a los juegos de mesa, a ver una peli todos en piña" confiesa sonriente.