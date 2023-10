La polémica no ha dejado de girar entorno a Bertín Osborne estos últimos meses. Todo empezaba después de que se filtrara que el ahora presentador televisivo iba a volver a ser padre a sus 68 años.

Osborne ha tardado en comparecer de forma pública y, ahora que le ha llegado el momento de hacerlo, ha sido escueto y duro con la prensa. Le ha valido con un "vale ya". Escueto y sin ofrecer nada interesante tras reaparecer en un acto benéfico en Sevilla.

Gabriela Guillén, la madre de su futuro hijo, ha estado hablando con TardeAR y ha sacado algún que otro dato más a la luz acerca de lo que ahora mismo le une al que fuera su ex pareja.

Los gastos cubiertos por Osborne

El programa de Telecinco ha revelado en exclusiva cuáles son esos gastos que Osborne está cubriendo para Guillén. El periodista Sergio Garrido ha sido el encargado de revelar esta información, que desde luego no ha dejado a nadie indiferente. Garrido compartió la información de la mano directa de la embarazada: “Le ha hecho dos pagos de mensualidades de alquiler y gastos y dos vestidos”.

Aclaró también Garrido que cuando había varios pagos es porque estaban metidos "los dos del alquiler y dos vestidos". Además, los vestidos que habría pagado Bertín Osborne habrían sido para la Feria de Abril y para la fiesta del Turroneo.

Los pagos que Osborne ha realizado a Guillén han dado mucho de qué hablar, sobre todo por el hecho de que la futura mamá tuvo que pedir la baja laboral por la presión mediática que estaba sufriendo desde que saltó la noticia. Según afirma el periodista, la situación de Gabriela Guillén es de "soledad total" y no está pasando un buen momento: “No tiene ningún acuerdo. Han intentado llegar a un acuerdo pero, ese pago mensual tendría que justificarlo porque está dad de alta como autónoma”.

Gabriela Guillén rompe su silencio

Parece que estos días van a salir más detalles a la luz acerca de la relación que hay entre los dos. Tal y como han asegurado en Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco, parece que Guillén va a conceder una exclusiva a la revista Lecturas.

De hecho, la entrevista ya tendría que haberse producido, pero finalmente ella se encontraba mal y tuvieron que aplazarlo. El reportero afirmó además que “está mala y nadie ha llamado para preguntar por ella ni le ha acompañado al médico”. Reveló también que su parte médico dice que está fatal.

Parece que el presentador nunca ha estado muy contento de convertirse en padre por séptima vez, aunque asegura mantener una buena relación con todos ellos. Más de una vez el cantante ha expresado que el hijo que ahora está esperando en realidad no es deseado, aunque no es la misma impresión de Gabriella Guillén. En 'Ahora Sonsoles' salió en defensa del padre de su hijo: "Bertín es el padre de mi hijo. Me ha dado lo mejor de mi vida: mi hijo. ¡Cómo no le voy a querer!".