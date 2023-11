Si hay algo que deja en auténtico shock a los fans de una serie o película es descubrir que uno de sus actores favoritos ha fallecido, sobre todo si se trata de una persona relativamente joven. En la escena española, una de las producciones por la que más talento ha desfilado es La Que Se Avecina.

Cabe recordar que muchos de los actores que pasaron por sus platós también lo habían hecho previamente por Aquí No Hay Quien Viva, una cómica serie basada exactamente en lo mismo que la producción que vendría a sustituirla. Los rellanos de la Calle Desengaño, Montepinar o Contubernio 49 han albergado decenas de actores con carreras muy consolidadas tanto en televisión como en cine y teatro de este país, y son tantos años de roces entre los vecinos ficticios que la audiencia ya ha tenido que pasar varios duelos.

La más reciente fue la pérdida de Laura Gómez-Lacueva, que falleció a los 48 años tras padecer un cáncer. Junto a ella también nos han dejado Noureddine El Attab (hipotermia severa), Pep Guinyol, Arturo Arribas, Verónica Forqué, Eduardo Gómez (cáncer), Amparo Pacheco, Amparo Valle (cáncer), Manuel Andrés (insuficiencia respiratoria), Mariví Bilbao, Carlos Larrañaga (insuficiencia cardiaca), Paul Loustau (accidente de tráfico), Emma Penella (insuficiencia renal).

Aquí No Hay Quien Viva marcó un antes y un después en las series de comedia españolas. Fueron seis temporadas, noventa capítulos en total, dedicadas a las rencillas y enfrentamientos entre una comunidad de vecinos histórica. No obstante, el furor de Aquí No Hay Quien Viva terminó diluyéndose, y con él algunos de los nombres más sonados. Hay quienes buscaron su lugar al otro lado de la cámara, como Daniel Guzmán; un caso muy similar a lo que vino a hacer Javier Calvo en Física o Química. Ambos artistas decidieron dedicarse a la dirección y han pasado a escribir sus nombres en la historia del cine español con películas como, en el caso de Daniel Guzmán, 'A Cambio de Nada'.

El caso de otros como José Luis Gil es más delicado. El actor sufrió hace dos años un ictus del que sigue intentando recuperarse y que dejó tanto al elenco como a los fans en auténtico shock. Ese mismo año, su inseparable compañero en La Que Se Avecina Jordi Sánchez se contagió de covid. Sin embargo, no fue fácil para él superar la enfermedad y acabó entrando en coma durante 23 días.

En el podcast de la marca de ropa Nude Project el actor ha profundizado un poco más acerca de lo que vivió. Los médicos tuvieron que inducirle el coma porque le faltaba oxígeno: "Te duermen los pulmones para poder trabajar pero luego te despiertas como si tuvieras 35 años más porque no podía andar, no podía comer, cogía la tablet y me pesaba como si fuera una mesa...".

No obstante, una de las cosas que más le impactaron al actor fueron las alucinaciones: "Yo tengo una película entera. Me desperté y pensé que mi hijo estaba muerto; recordaba el funeral... Cuando me dijeron que estaba vivo me puse a llorar". De hecho, el día antes Sánchez había hablado con su hijo por Skype, pero el efecto de las medicinas era tan fuerte que no se enteró. "Me quedé dos días pensando eso hasta que mi pareja me lo dijo".