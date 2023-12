La paz de la que Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutaban desde que se dieron el 'sí quiero' el pasado 8 de julio no les ha durado demasiado. Los rumores de deslealtad rodean de nuevo a la pareja después de que la influencer Carolina Moura, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' haya revelado que el empresario le mandó numerosos mensajes por redes sociales cuando ya era novio de la marquesa de Griñón.

"No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños. El tío me había escrito un montón de veces. Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo" ha asegurado afirmando que ella no le dio importancia a sus insistentes mensajes y ni siquiera le contestó.

Un inesperado varapalo para Tamara que, en su mejor momento y ultimando los detalles de su viaje a Miami para celebrar sus primeras Navidades como casada en compañía de toda su familia -Isabel Preysler, sus hermanos Enrique, Julio José, Chabeli y Ana, sus cuñados y sus sobrinos- prefiere hacer oídos sordos a los nuevos rumores de deslealtad de Íñigo.

Haciendo suyo el refrán de 'ojos que no ven corazón que no siente', la socialité ha dejado en el aire si le da veracidad a Carolina Moura y tan solo ha roto su silencio para bajar la ventanilla de su coche y desear con una sonrisa "feliz Navidad" a la prensa, dejando claro que en nada le han afectado los rumores sobre una nueva infidelidad de su marido.

Testigo de íñigo Onieva

Fani Carbajo, la exconcursante de "La Isla de las Tentaciones", ha hablado abiertamente sobre los controvertidos mensajes que han salido a la luz de Íñigo Onieva. Hace unos días, la influencer Carolina Moura explicaba en el programa 'La influencia show' que el marido de Tamara Falcó había intercambiado unos mensajes con ella, algo que ya conocíamos pero de lo que todavía no se había hablado públicamente por la protagonista.

Tras esta información y conocer el contenido de dichas conversaciones mientras el empresario estaba en una relación con la marquesa de Griñón, no han tardado en conocerse diferentes opiniones al respecto. En una reciente declaración al equipo de Europa Press, Fani Carbajo, quien anteriormente se había pronunciado sobre el tema, afirmó: "Yo sé que él le estuvo escribiendo a una chica, yo lo vi, no es mentira porque yo esos mensajes los he visto. Yo coincidí con ella en un evento, la velada, y salió el tema y me lo enseñó. Pero que vamos, es que no sé* tampoco me extraña, es siempre lo mismo".

La participante de reality shows también expresó su opinión sobre cómo las personas, por mucho que intenten cambiar, seguirán siendo las mismas: "Es que la cabra tira al monte como dice mi novio. Sabes lo que pasa, cuando una relación no funciona, no funciona. Te puede costar dar el paso como me pasó a mí, pero al final lo di. Estoy en una relación bonita, sana y no se me pasa por la cabeza nada de eso. Cuando estás en una relación tóxica, aunque mediáticamente quieras decir que no, que es muy bonita o muy sana, no. Es todo lo contrario".