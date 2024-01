Sofía Suescun, anteriormente uno de los rostros más solicitados en la televisión, ha experimentado un cambio radical al desaparecer de la escena mediática debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, su presencia en programas del "Universo Sálvame" ha sido nula. Contrariamente, la exganadora de "Gran Hermano" se ha sumergido en diversos proyectos, destacando colaboraciones con marcas de renombre como Netflix y Amazon Prime Video en las últimas semanas.

Aunque es notable que las plataformas de video no buscan reclutarla como actriz, sino aprovechar su imagen. La razón es evidente: Sofía Suescun se ha consolidado como una "it girl", contando con una impresionante base de seguidores en redes sociales, superando los 1,3 millones, lo que la convierte en una auténtica "influencer".

Operación en la nariz

Sofía Suescun anuncia su inminente paso por quirófano. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' está a punto de someterse a su primera operación estética. Una cirugía para la que la hija de Maite Galdeano se prepara con muchos nervios e ilusión.

Dentro de apenas unos días, la influencer volará hasta Tenerife, donde tiene programada su cita con uno de los mejores cirujanos plásticos de Europa. Allí, se someterá a una rinoplastia; operación que lleva queriéndose hacer desde hace años pero que por miedo nunca se había atrevido a llevar a cabo. “Una cosa que me acaban de confirmar”, avanza la novia de Kiko Jiménez a sus seguidores de Instagram a través de sus historias temporales. “Adelanto mi operación de nariz al 26 de enero”, continúa mientras pone fecha a la intervención. “Me muero de ganas, quedan 15 días”, señala emocionada. La influencer podría haberse operado en Madrid. Sin embargo, ha decidido hacerlo a miles de kilómetros de su casa. Y aunque ella no lo ha llegado a especificar, en Tenerife se encuentra un referente mundial en rinoplastias: el doctor Blas García.

Premiado en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 como el Mejor Cirujano en Rinoplastia de Europa y de España, por sus manos han pasado numerosas celebridades, como Paula Gonu; el exconcursante de ‘Supervivientes’ Oto Vans o la exconcursante de ‘La casa fuerte’, Emmy Russ.

Es por ello que todo apunta a que el doctor García será el encargado de operar a Sofía Suescun en solo dos semanas. Una operación por ultrasonido que en la que la influencer podría desembolsar entre "11.000 - 13.000 euros", según explican desde la clínica del doctor.

Salida de quirófano

Pocas horas después de operarse y alucinada con el resultado, Sofía Suescum ha sacado fuerzas para salir de la habitación e ir a pasear con Kiko Jiménez. Una demostración más de la fuerza de la exsuperviviente, que no ha tenido pudor en mostrar numerosos vídeos que ha grabado su pareja en los que le pregunta por su nariz bajo los efectos de la anestesia. Con un ‘recap’ de todo lo vivido ayer, la influencer comparte en su cuenta de Instagram los mejores momentos de este día tan largo y sobre todo muy esperado para la influencer. Además, la influencrer ha publicado una foto en sus redes sociales donde ha dejado varios mensajes que han enamorado a sus seguidores.

Recap de la intervención 26/1/24

1. Recién operada sin ni un hematoma, feliz, sin pizca de dolor y animada. Cómo es posible? Las manos mágicas de mi querido @drblasgarcia ✨

2. Cuando me recupere nos casamos jijiji @kikookiko

3. Momento de bajar a quirófano, no estaba nerviosa pero mis emociones son incontrolables, lo siento. No quería transmitir preocupación pero es que me veo ahora esa carita y dan ganas de achucharme.

4. Conexión Tenerife-Madrid con mi madre para estar presente en mi traslado a la habitación y quedarse tranquila. *por favor el audio de mi madre no tiene desperdicio y las palabras de apoyo de mi cari …

5. Primeras palabras mías con un pelín de anestesia todavía pero cómo es el subconsciente? Flipo. Osea me he despertado en el quirófano con la sensación de como si hubiera sido en la cocina/despensa exterior que montó Kiko.

6&7. Vena influencer modo ON

8.Con el efecto de anestesia ya mas calmadito y creo que siendo más consciente pidiéndolo a Kiko info de primera mano hahahahah TITULARES X FAVORRRR.

9. 20:00 h paseando tranquilamente por la preciosa isla de Tenerife