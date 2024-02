Los guardias civiles que murieron este viernes en el puerto de Barbate (Cádiz) en la embestida de unas narcolanchas, que llevaban horas desafiando a los agentes, eran un gaditano y un catalán desplazados al Campo de Gibraltar para luchar contra el tráfico de drogas. David Perez, de 43 años, nacido en Barcelona, estaba casado y tenía dos hijos. Miguel Ángel González, 39 años, natural de San Fernando (Cádiz), deja una hija huérfana y viuda. Había sido desplazado a la comandancia de Algeciras en septiembre del pasado año, confirman fuentes del instituto armado. “Lo ocurrido es un asesinato en toda regla, se ve la premeditación y cómo los narcos se preparan para derribar a la Guardia Civil”. Las palabras son del consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, desplazado a Barbate (Cádiz), donde destacó lo que “está viviendo” el pueblo y “lo que está sufriendo” la Guardia Civil, “un cuerpo tan querido y que tanto da este país”. “Es un mazazo muy duro”, señaló el responsable del Gobierno de Andalucía, “estamos conmocionados”.

La despedida de Jorge Pérez

Son muchas las muestras de apoyo y solidaridad que ha habido por toda España, tanto de ciudadanos anónimos, como de compañeros de los Guardia civiles. Jorge Pérez Diez (40 años) se despide con dolor del que fuera un compañero o "hermano" del GAR, unidad de élite de la guardia civil a la que pertenecía antes de dar el salto a la televisión. El ganador de 'Supervivientes' se encuentra destrozado tras la muerte de dos miembros del cuerpo tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate, Cádiz. Aunque el fallecimiento de ambos, considerado como un doble asesinato, haya entristecido al cántabro, la muerte de David Pérez Carracedo, perteneciente al Grupo de Acción Rápida, le ha tocado especialmente. A través de sus redes sociales, el colaborador se despide de su compañero, al que todos conocían como Bobi.

Junto a una imagen de su ataúd cubierto por la bandera de España, el marido de Alicia Peña Humada rinde un último homenaje al guardia civil David Pérez Carracedo, cuyo funeral tenía lugar este domingo en la catedral de Pamplona.

"Cuida de nosotros, Bobi", puede leerse en la imagen, publicada por el fotógrafo miembro de la OPC Unidad de Acción Rural de la guardia civil Jesús Sanz y reposteada por Jorge Pérez en sus historias de Instagram.

El modelo, que a pesar de haberse salido del cuerpo asegura "siempre" llevará al GAR en su corazón. "Mientras ponía orden en mis fotografías, he encontrado esta que nunca había compartido y que me hacen recordar con cariño mis mejores años profesionales, donde no tenías compañeros, sino hermanos, donde la vida de tu compañero valía más que la tuya propia, donde no sólo compartías profesión, sino pasión, y a quienes a día de hoy sigo queriendo y admirando… GRACIAS por estar siempre ahí", escribía el influencer junto a un post que ahora, tras lo ocurrido en Barbate con un miembro activo del GAR y uno de Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ha querido rescatar