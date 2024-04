Makoke muestra en directo el test de embarazo: "¡Postivo!"

Una de las parejas que se ha dejado ver por Sevilla ha sido la formada por Makoke y Gonzalo, su novio. La colaboradora de 'Supervivientes' ha compartido unas preciosas fotografías junto a él y sus seguidores ya se aventuran a señalar que "está embarazada" por un par de detalles que para ellos has sido determinantes.

"Por muchos abriles a tu lado, te amo", ha escrito la también colaboradora de 'Así es la vida', que se ha declarado públicamente a su chico, a la que no suele mostrar en redes sociales.

Una imagen que ha generado multitud de comentarios en la cuenta de Instagram de la colaboradora, que cuenta con casi 400.000 seguidores.

No obstante, como ocurre siempre en las redes sociales, sus seguidores han salido a criticar esos comentarios. "no , no está embarazada, y lo sabes. Ya está bien de meterse con el abdomen de las mujeres. ¿A ti no se te hincha nunca?". " Y no te fijaste en lo guapa que está? Mientras ella está disfrutando y viviendo nuevas experiencias por aquí diciendo tonterías. Esa es la diferencia", han señalado.

Test de embarazo

Ante todos estos comentarios, el programa Así es la vida ha decidio poner fin al rumor. Makoke ha mostrado un test de embarazo en directo que sale positivo. Todo el mundo en redes sociales y en el plató se ha quedado boquiabierto ante lo que aparecía en pantalla.

Imagen del programa / lne

No obstante, el propio programa ha contado que se trataba del test de una compañera que está embarazada. Una divertida broma para comenzar el espacio y poner sí fin a los rumores que se han difundido en las últimas horas a raíz de su foto en la Feria de Abril.

Vuelve Laura Matamoros

Donde parece que sí va a haber polémica va a ser en Supervivientes, programa en el que también colabora. Algo muy común en el concurso es tener una playa dedicada a acoger a los expulsados y dotarles de unos días de margen para luchar una segunda vez por su permanencia en Honduras antes de convertirse en expulsados definitivos. Lo que nadie se esperaba es que el programa fuera a ofrecer una tercera oportunidad para aquellos que ya se encuentran en España y, también, para Laura Matamoros, quien todavía no ha abandonado la isla.

Carlos Sobera desvelaba que la hija de Kiko Matamoros no habría abandonado Honduras a pesar de ser expulsada y cuya razón ella misma desconocía. Cuando por fin llegaba el momento de desvelar la incógnita, Carlos Sobera pedía a Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja que se colocaran de pie a su lado. Era entonces cuando soltaba la bomba: "Poseidón tiene un mensaje para vosotros; uno de los cuatro va a tener la oportunidad de volver a ser concursante oficial de Supervivientes 2024". Los cuatro exconcursantes se quedaban boquiabiertos y sorprendidos ante el giro de los acontecimientos. El presentador aclaraba que tanto Carmen Borrego como Zayra Gutiérrez no podrán luchar por volver al concurso debido a que ellas abandonaron por prescripción médica. Laura Matamoros, quien se había aguantado las ganas de hablar, aseguraba que esta era su oportunidad de reunirse con el resto de compañeros: "Les amo, les quiero, pero les he hecho reír y de todo y ahora tengo que reír yo con los demás, y tengo que seguir disfrutando de esta isla. ¡Ay, por favor, me muero!". Una decisiín que ha enfadado a parte d ela audiencia. "Me parece muy mal que Laura Matamoros se quede como concursante en Honduras, después de que más del 60% del público haya votado su expulsión. No tenéis respeto ninguno por los espectadores", comentaba una usuaria.