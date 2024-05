Adiós a Rodrigo Vázquez en El Cazador: este será el presentador que lo sustituirá

El Cazador ha arrancado la semana con sorpresas de vital importancia. El concurso de RTVE que se emite todas las tardes de lunes a viernes ha anunciado un cambio que no ha dejado impasibles a sus seguidores: Rodrigo Vázquez no seguirá al frente del programa. Al menos, no lo hará en su nueva edición, 'El Cazador Stars', que entró a formar parte de la parrilla recientemente.

La decisión ha sorprendido a la audiencia porque Vázquez había asumido también la franja horaria en el que se emitía desde su estreno. "¡Feliz lunes con un notición!", anunciaba el concuros a través de sus redes sociales. RTVE ha comunicado que el presentador para la edición 'Stars' de El Cazador, que se emite de 18.30 a 19.30 horas, será Gorka Rodríguez.

Con 17 años de experiencia como presentador de radio y televisión, Gorka Rodríguez toma las riendas de "El cazador STARS’, en el que cada tarde cuatro concursantes famosos juegan en equipo para intentar conseguir premios en metálico que donan a una entidad benéfica de su elección, respondiendo a preguntas de cultura general", anunciaba el programa en su comunicado.

No será, sin embargo, el único cambio instaurado en el programa. Esta semana los famosos que intentarán huir de los cazadores serán: Víctor Janeiro, Raquel Revuelta, Raquel Sánchez Silvia y Jorge González.