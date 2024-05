El tonteo de Kiko Jiménez con la novia de Gorka que no ha sentado bien en Supervivientes: "Andrea te quiero"

Playa Condena y Playa Olimpo se han enfrentado en un duro juego de recompensa, la 'Batalla de titanes'. ¿La recompensa? Una sabrosa fideuá. Para conseguirla, los equipos tendrían que subirse a una estructura con una pendiente con inclinación del 60% y resistir el máximo tiempo posible sin caer al agua. Los concursantes lo han dado todo, pero finalmente solo han quedado tres en la prueba: Kiko de un lado y Gorka y Blanca del otro. Cuando quedaba poco para que acabase la prueba y ganasen sus rivales, Kiko Jiménez ha hecho un comentario que ha hecho reaccionar a Gorka. "¡Andrea, te quiero!", ha dicho Kiko. Ese es el nombre de la novia de Gorka. El equipo de Playa Condena solo lo formaban cuatro integrantes frente a los cinco de Playa Olimpo. Con el fin de igualar las fuerzas de ambos grupos, los de Playa Olimpo han tenido que elegir quién no competiría en este cara a cara. Tras pensárselo mucho, finalmente han decidido descartar a Torres. Kiko, Miri, Pedro y Marieta se han colocado a un lado de la estructura y en el otro hemos podido ver a Gorka, Blanca, Arkano y Aurah.

Manuel Riu

Marieta ha sido la primera en caer, seguida de Pedro García Aguado y, minutos después, también Miri. Kiko se ha quedado como único representante de la Playa Olimpo, con el equipo de Playa Condena completo aún. Poco a poco, las fuerzas de los supervivientes de Playa Condena también han empezado a flaquear. Aurah ha acabado lanzándose al agua y también Arkano, mientras que Gorka y Blanca se han mantenido firmes en sus posiciones. El reloj cada vez se acercaba más al límite de 12 minutos, momento en el que el equipo con más integrantes en la estructura ganaría la prueba. Gorka y Blanca solo tenían que resistir, pero no ha sido nada fácil. Aparte del enorme esfuerzo físico que ha supuesto para los concursantes, también estaba el mental.

En la cuenta atrás para llegar a ese límite, Kiko ha intentado picar a Gorka. "¿Puedo mandar un mensaje? Desde aquí aprovechar para decirle a Andrea que la quiero. ¡Andrea, te quiero!”, exclamaba el novio de Sofía Suescun. Así se llama la novia de Gorka, de quien mucho se ha hablado últimamente por los supuestos "besos de deseo" que habría dado en la comisura de la boca Gorka a Marieta. Gorka no ha tardado en reaccionar, dirigiéndose él también a Andrea: "¡Andrea, esto va por ti! ¡Mira, mi niña! Te quiero mucho". "Aquí cada uno tiene su Andrea", ha dicho después Kiko. Finalmente el equipo de la Playa Condena ha logrado resistir y se ha alzado con la tan ansiada victoria, con la fideuá de recompensa.

Expulsión fulminante de 'Supervivientes'

Tras una brutal discusión con Aurah Ruiz en la que ambos se faltaron gravemente al respeto y en la que la tachó de "desgraciada", "indigente mental" o "basura", Ángel Cristo Jr. huía de los Cayos Cochinos. Sin pensar en las posibles consecuencias -o quizás sí como apuntan algunos- el hijo de Bárbara Rey huía se saltaba el perímetro de seguridad de 'Supervivientes' y permanecía desaparecido durante toda la isla.

Esta actitud, con la que puso en peligro tanto su integridad física -puesto que es un terreno muy peligroso al que no pueden acceder bajo ningún concepto por su propia seguridad- como la del equipo del reality, suponía su expulsión fulminante por motivos disciplinarios, poniendo fin antes de lo pensado a un concurso que muchos estaban seguros de que ganaría.

Mientras Bárbara Rey no se ha pronunciado públicamente sobre el comportamiento de su hijo, y su novia Ana Herminia lo ha hecho a través de redes sociales para mostrarle su apoyo incondicional y celebrar que pronto estarán de nuevo juntos, Arantxa de Benito -madre de Zayra Gutiérrez, que abandonó 'Supervivientes' la primera semana de reality por dolores de espalda- no ha dudado en sentenciar a Ángel durante la entrega de los premios 'TalentT', donde ha recibido un reconocmiento en nombre de la ONG Infancia Sin Fronteras.

"Le han echado porque ha traspasado los límites, no solamente en su actitud sino también en sus palabras. Hay que tener cuidado con lo que se dice, a quién se le dice, cómo se dice y dónde lo dices" ha asegurado, reconociendo que aunque "no ha hecho un mal concurso en algunas cosas, creo que ha hecho un mal concurso en otras porque al final la cabeza y la psicología y las formas de hablar y de expresarte son muy importantes. Y creo que en ese punto ha dejado mucho que desear, para mi gusto".

Sobre cómo se encuentra Zayra, a la que en las últimas galas no hemos visto en el plató de 'Supervivientes', Arantxa nos ha contado que "ya está prácticamente recuperada" y cada vez "con menos dolorcitos". Un problema de salud que le impidió darlo todo en 'Supervivientes', aunque su madre asegura que "prometía, prometía". "Lo pasé mal, las madres sufrimos mucho. Me dio mucha rabia, a ella le dio mucha rabia porque Zairi es una caja de sorpresas y creo que hubiese dado un buen show y hubiera sido una buena concursante. Pero bueno, todo pasa por algo, lo que sucede conviene. Ya vendrán otras cosas" añade.

¿Y ella? ¿Iría a 'Supervivientes'? Commo confiesa, "ahora que me he enganchado tanto veo que es durísimo y cada semana que pasa veo a los concursantes y me sorprendo y digo, guau, ¿no? Porque es una experiencia muy dura, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Tienes que tener la cabeza muy preparada para ello. Y bueno, también es un reto personal, yo creo que, para uno, ¿no? Entonces, no sé, la vida dirá lo que tenga que ser". Es decir, no lo descarta, aunque como desvela "no tengo tiempo ni para pensarlo".

Y el poco tiempo libre que tiene lo dedica a su nieto Hugo, con el que como confiesa disfruta un montón. "Feliz de súper abuela. Veo mucho a mi nieto y le puedo gozar y disfrutar un montón así que viéndole cada pasito que me vuelve* Mira, así se me cae la baba y todo". Sin embargo, reconoce que por el momento no le gustaría que su hija Zayra ampliase la familia. "Son jóvenes, tienen un niño de un añito, que ya han pasado los primeros meses de bebé, yo creo que no, que tienen que disfrutar de lo que tienen y disfrutar también de ellos. Ya vendrán, pero no, yo de momento estoy feliz con el que tengo" concluye.