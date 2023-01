"Hay que dignificar el oficio de panadero"

El panadero asturiano Samuel Suárez, natural de Salinas (Castrillón), ha conquistado el primer puesto en el campeonato internacional "Bread in the city. Bakery World Cup", una especie de olimpiadas o mundiales del pan celebrado en Rimini (Italia). Suárez integró la selección española junto al también pandero artesano de León Daniel Flecha, y la ayuda técnica de José Roldán y Jesús Sánchez. El castrillonense no puede estar más que contento con el nuevo título que suma a su palmarés, ya que es hoy por hoy el vigente Campeón de España de Panadería Artesana tras ganar en 2022 el concurso de la patronal del sector en Madrid. Detrás de España, se alzaron con el segundo y tercer premio Italia y China. De vuelta a Asturias, donde es jefe de I+D de panadería de Alimerka, además de ser consultor e impartir cursos, atiende por teléfono a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Contento? –Para nosotros significa mucho, la verdad. Es un premio a todo el trabajo realizado, que fue mucho. Hubo entrenamientos en Málaga de hasta 17 horas al día durante cinco jornadas, luego en San Sebastián lo mismo. Por el medio hicimos videoconferencias para hablar de productos, elaboraciones, aclarar ideas. Así que este galardón consolida nuestro proyecto. Además, España es la primera vez que consigue ganar un campeonato internacional. Este es uno de los tres más importantes del mundo y es impresionante haberlo conquistado. –¿Cómo fueron las pruebas, pues el certamen fue largo, de sábado a miércoles? –Durante el transcurso del campeonato elaboramos piezas de bollería creativa, tartas dulces y saladas, piezas de pan de vanguardia, panes aromáticos y panes creativos, así como una pieza artística basada en la rueda. –Algún guiño asturiano habrá incluido en sus elaboraciones. –Hice una que ya había hecho en el campeonato de España, que a mí de pequeño siempre me gustaba mucho. Es el típico postre asturiano entre dulce y salado: queso cabrales con dulce y miel. En este caso preparé una crema de cabrales con nueces que metí dentro de un hojaldre, con miel, brotes de algarroba y membrillo. Es la reinterpretación del clásico postre asturiano en la panadería. Me gusta mezclar cocina típica asturiana con la de vanguardia. Todos nos fijamos en nuestra tierra. Mi compañero Dani Flecha empleó cecina de León. José Roldán, el seleccionador, que es de Córdoba, también aportó algo de allí, como Jesús Sánchez, que es de Tomelloso. Al final, los cuatro aportamos nuestro toque regional de diferentes puntos de España. –¿Qué tienen la panadería y los panaderos asturianos, que gozan de tan buena fama, prestigio y siempre salen bien parados en los concursos? –Hay buena mano con el pan en general, es cierto. Con todo, yo creo que hay que hacer mucho por mejorar la figura del panadero. No solo centrarse en cuidar y mejorar el pan, sino en dignificar el oficio. Tratar al panadero como al cocinero y al pastelero. La cocina española miró hace años a la francesa, copió su modelo y los buenos resultados están ahí. Pues por esa línea hay que seguir y que suceda lo mismo con la panadería. –¿Ahora, qué planes tiene? – Pues vuelta a Asturias a trabajar, impartir formación de calidad y asesorías. Me gustaría felicitar a todos los asistentes al campeonato en Rimini, que ya son ganadores por el mero hecho de acudir, ya que un concurso de esta categoría requiere mucha preparación y dedicación, más una trayectoria previa importante. También felicitar al Club Richemond Italia y en España por propiciarlo, así como a la patronal Ceopan y a los patrocinadores que nos han ayudado.