Las nuevas sandalias de Bershka son todo un éxito. Y con razón: la marca ha apostado por la mayor tendencia del momento: la moda Barbie. Te lo contamos todo. En los últimos días, una ola de color rosa ha inundado las estanterías de nuestras tiendas favoritas. El estreno de la película Barbie ha dejado un rastro rosa a su paso.

Numerosas marcas han aprovechado la ocasión para presentar prendas a la última y, por supuesto, ¡de color rosa! No hay marca que se resista a Barbie. Ni siquiera Chanel.

Marcas de prêt-à-porter como Bershka, Stradivarius y Zara: ¡el rosa estaba por todas partes! Los total looks nunca habían estado tan de moda. Y desde hace unos días, las calles bullen de rosa. Así que para aprovechar este éxito y complacer a sus clientes, Bershka también se ha ensuciado las manos. La marca española ha presentado un par de sandalias rosas que seguro se convertirán en tus favoritas del verano.

Bershka ha optado por un modelo ultracómodo y a la última. Te encantará su color rosa Barbie (¡no es ninguna sorpresa!). Pero también te encantará su diseño, que te permite ganar unos centímetros sin renunciar a la comodidad del calzado. Estas sandalias planas de goma son perfectas para el verano. Querrás llevarlas todo el día, ¡y no querrás dejarlas! Las nuevas sandalias de Bershka lo tienen todo. La marca española ha aprovechado la ola rosa para ofrecer su calzado ultramoderno.

Su diseño con plataforma te hace sentir más alta. Sin renunciar a la comodidad. De hecho, ¡Bershka te ha dado 4 cm más! Y no te preocupes, no perderás el equilibrio. La marca española ha optado por una textura especial que confiere a las sandalias un agarre excelente. ¡No importa la superficie sobre la que camines! El resultado es una sandalia con plataforma tan cómoda como segura. No correrás ningún riesgo.

Sin embargo, Bershka no recomienda lavar estas sandalias. La lejía también está prohibida. También debes evitar mojarlas. Para mantenerlas, basta con pasarles un paño y ¡listo!

Estas sandalias Barbie están disponibles en Bershka por sólo 25,99 euros. Además, puedes pagarlas a plazos si haces un pedido grande. Estos nuevos zapatos están disponibles en varias tallas. En las tallas 34-35 o 36-37. También puede elegir entre las tallas 38-39 o 40-41.

Una cosa es segura, en Bershka seguro que encuentras algo a tu medida Además, puedes aprovechar para echar un vistazo y descubrir las novedades de la marca.

Con la temporada estival en pleno apogeo, no faltan ocasiones para vestirse y disfrutar de las bonitas tardes de verano. En Bershka encontrarás un montón de piezas para tus mejores outfits veraniegos. Ya sea para ir a la playa, a un restaurante o para salir de fiesta toda la noche, ¡puedes contar con que la marca española tiene algo para ti!