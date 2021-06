Guía para disfrutar del verano en Asturias: fiestas, planes y restricciones

Mascarilla: ¿Cuándo es obligatoria?

Uno de los principales cambios que trae consigo la nueva estación es que las mascarillas dejarán de ser obligatorios en exteriores a partir del 26 de junio. Si bien, existen excepciones en las que será necesario ponerse el cubrebocas pese a estar a cielo abierto. Por ejemplo, cuando no pueda mantenerse distancia de seguridad o ante posibles aglomeraciones.

La mascarilla seguirá siendo obligatoria en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.

El solsticio de verano 20 DE MARZO Equinoccio de primavera Primavera en el hemisferio norte, otoño en el sur Eje de rotación de la Tierra 21 DE DICIEMBRE Solsticio de invierno Invierno en el hemisferio norte, verano en el sur 21 DE JUNIO Solsticio de verano Verano en el hemisferio norte, invierno en el sur Máxima radiación solar en el trópico de Capricornio Ecuador sol Máxima radiación solar en el trópico de Cáncer Órbita elíptica 22 DE SEPTIEMBRE Equinoccio de otoño Otoño en el hemisferio norte, primavera en el sur Ecuador Cenit 23,5º Solsticio de junio Ecuador celeste Equinoccio 23,5º El solsticio de verano es el día más largo del año, con 15 horas de luz. El verano acabará el 22 de septiembre, a las 19.21 horas E N S Solsticio de diciembre W Marzo, septiembre

Un verano cálido y seco

Según los cálculos hechos públicos por la delegación regional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cálido y más bien seco. No obstante, los meteorólogos tienen que esforzarse por convencer a los asturianos de que así será, porque en el Principado se cuenta casi una semana con el paraguas abierto y en alerta por los chubascos y aguaceros repentinos –ahí están los ejemplos de Oviedo, el miércoles, y Llanes, el viernes– que caen, algunos hasta en forma de granizo. Y así será esta semana. De hecho, el primer lunes del verano ha amanecido cubierto y con lloviznas esporádicas, además de temperaturas a la baja.

Playas

En las playas se contemplan las medidas sanitarias generales sin establecer aforos. Si bien, municipios como Gijón ya han anunciado que controlarán la ocupación de sus arenales.

Conciertos, fiestas y festivales

Las fiestas de prao volverán este verano a Asturias, aunque serán en espacios perimetrados y con controles de acceso. Según las nuevas limitaciones, los eventos multitudinarios, incluso al aire libre, se realizarán siempre ajustándose a las medidas sanitarias y con espacios sectorizados por cada 1.000 asistentes. Habrá así flujos de entrada y salida y servicios independientes que permitan controlar los accesos y la distancia interpersonal.

El organizador de estos eventos tendrá que realizar una evolución del riesgo supervisada por las entidades locales y Salud Pública tendrá la capacidad de solicitar esa evaluación.

Grandes romerías

Las grandes fiestas del verano se caen de la calendario. Hoy se ha anunciado la caída del Descenso del Sella, una pérdida que se une al Carmín de la Pola, la Descarga en Cangas, San Timoteo en Luarca y el Xiringüelu en Pravia.

Gijón

Tras confirmar que no habrá noche de los fuegos este año, para enfado de los hosteleros locales, el Ayuntamiento de Gijón ha anunciado hoy un calendario plagado de actividades para este verano: casi 400 entre actividades callejeras, fiestas y festivales. Entre ellas no faltan citas imperdibles como la Semana Negra, el Metrópoli o el Tsunami.

Oviedo

Históricamente la temporada estival no ha sido la más fuerte en la capital del Principado. Pero eso está cambiando. El gobierno local ha diseñado un ambicioso programa para celebrar el inicio del estío, con un San Juan plagado de actividades. A renglón seguido, del 25 al 27 de junio, se celebrará el festival de artes escénicas CAFCA, con 25 actos programados. El certamen dará el testigo al "VeSu", la apuesta por el público "indie" de Oviedo, que presenta un cartel con grupos de la talla de "The Hinds", Arlo Parks o "Cala Vento". No hay que olvidar la gran fiesta oventense, San Mateo, que cerrará el verano en septiembre.

Avilés

De la programación de la comarca avilesina ya se han caído las hogueras de Corvera y Avilés. Se salva por ahora el Festival de Longboard, Fiesta de Interés Turístico Regional, que retrasa su celebración al fin de semana del 26 al 28 de agosto. Precisamente, en esas fechas coincidirá con la semana grande avilesina, San Agustín. El Ayuntamiento ya ha anunciado que trabajará codo con codo con los hosteleros locales para organizar la programación.

Cambio de las restricciones en Asturias En hostelería, las mesas en exteriores podrán ser de 10 personas. En los interiores se mantiene el límite de seis. Las barras permanecerán cerradas. El ocio nocturno podrá abrir hasta las 3 de las madrugada. No se podrá consumir en barra y todos los clientes tendrán deberán estar sentados en el interior de los establecimientos guardando la distancia de seguridad. Los eventos multitudinarios estarán permitidos en nivel 1 y 2 de riesgo con máximo de personas: 2.500 en interior y 5.000 en exterior. Eso sí, se deberá sectorizar las personas por cada 1.000 asistentes (lo que supone tener entradas y salidas propias). Respecto a las fiestas de prao este año se permitirán como evento multitudinario que son "siempre que no se invada la vía pública y se realicen en sitios perimetrados".

Restricciones en la hostelería y el ocio nocturno

Las restricciones de la "nueva normalidad" para la hostelería asturiana estará marcada aún por las restricciones. Las mesas en exteriores podrán ser de un máximo de 10 personas, mientras que el límite en interior es de seis. Las barras han de permanecer cerrada.

El ocio nocturno puede abrir hasta las 3 de la madrugada. En el interior, los clientes deberán estar sentados y manteniendo la distancia de seguridad. Las barras tampoco podrán estar abiertas al público.