Multitudinaria despedida en la iglesia de Nava a Gento Paniceres, fundador de Transinsa

La voz de su nieto puso palabras y sentimiento al último homenaje que recibió en la iglesia parroquial de Nava Gento Paniceres, el taxista de cuyo "tesón y atrevimiento" nació una empresa referente en el transporte sanitario en toda España, Transinsa. Cuando las las palabras de Ángel Paniceres flaquearon, presa de la emoción, el aplauso espontáneo de los que llenaban el templo naveto de San Bartolomé se convirtió en la extensión del pésame de "los miles de personas" que han arropado desde este viernes pasado a toda la familia, según agradeció su hijo, Carlos Paniceres, poco antes del cierre del funeral, presidido por el arzobispo de Ovied,o Jesús Sanz Montes y el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño.

El presidente de la Cámara de Comercio agradeció el acompañamiento en estas primeras horas de duelo a una familia, dijo, que tuvo la suerte de poder disfrutar de «una prórroga de dos años y medio», en los que Onofre Argentino Paniceres convivió con una grave enfermedad que le tocó afrontar, además, en plena pandemia del coronavirus. Carlos Paniceres también quiso reconocer a los médicos y a las personas «poco conocidas» que hicieron más llevadera esta última etapa de su padre, con un breve discurso que volvió a tener como colofón el emocionado aplauso de los presentes en el templo, que apenas una hora antes habían recibido el féretro en medio de un silencio impresionante, precedido por nueve ambulancias de Transinsa, con luces azules bien visibles pero con las sirenas enmudecidas para no romper la solemnidad del momento.

La homilía corrió a cargo del Arzobispo, que tuvo palabras afectuosas para la viuda, Araceli Estrada, que tampoco dejó de estar al lado de Gento Paniceres en un momento tan difícil como el funeral por quien, más que marido, ha sido su compañero de vida. Sanz Montes aludió a los pensamientos que rondaban por la cabeza del escritor italiano Cesare Pavese, poco antes de su muerte cuando, subrayó, "pese a no tener el don de la fe", dejó escrito que aunque "nadie me ha prometido nada, mi corazón no sabe dejar de esperar". Más adelante compartió el sentido y significado que para él entraña acudir al cementerio de Madrid donde descansan los restos de sus padres, a los que perdió en su juventud. «Siempre hago tres cosas: les llevo flores, que es una forma sencilla y hermosa de decir gracias por tanto; recuerdo las palabras y gestos de mis padres, palabras que según pasa la vida se hacer más verdaderas y gestos que sencillamente recordarlos también te hacen más bueno. Palabras y gestos que no queremos olvidar para no traicionar el recuerdo. Y la tercera cosa que hago es una plegaria: rezamos unos por otros para sostenernos en la esperanza».