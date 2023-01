Conquista asturiana en el derecho árabe

Empezó como un litigio para poder viajar con sus hijos desde Dubái hasta Asturias y ha acabado por mejorar el reconocimiento a la custodia compartida en matrimonios rotos y extranjeros en los Emiratos Árabes Unidos. El empeño de Borja Brañanova, un ingeniero de minas lenense, en que sus dos hijos, nacidos de su matrimonio con una mujer sudafricana, pudieran salir del emirato para conocer a su familia paterna, natural y residente de Asturias, ha creado una nueva jurisprudencia en el mundo árabe. Una odisea jurídica con decenas de sentencias y vistas que primero consiguió el reconocimiento a la custodia compartida y luego provocó una nueva ley de familia para parejas no musulmanas que se abrirá paso de forma decisiva el próximo mes de febrero, con su extensión a los otros seis emiratos árabes.

"Emiratos ha consensuado con carácter federal el hacer cumplir con fecha 1 de febrero de 2023 esta ley en toda su federación de estados. Esta nueva ley promueve los derechos de los menores, los derechos humanos, las medidas preventivas que evitan abusos a menores, igualdad de género e igualdad de patria potestad para los no musulmanes", detalla Borja Brañanova, que precisamente ayer recogió a sus hijos para poder pasar con ellos la festividad de Reyes.

La nueva ley que rige la cuestión entrará en vigor el 1 de febrero tras siete años de litigios

El ingeniero asturiano está convencido de que esta decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) tendrá efecto dominó en otros países del área. "En el mundo árabe viven 500 millones de personas y Emiratos Árabes Unidos es un país que claramente influye en los demás", apunta Borja Brañanova, que ya pudo viajar con sus dos hijos, Sebastián y Olaya, en la Navidad de 2021 para que conocieran a su abuelo Ramón, vecino de La Veguina (Turón), un encuentro que tuvo, entre otros escenarios, el Campo de San Francisco, en Oviedo. Estos cambios legislativos son la prueba, en opinión del ingeniero lenense, de que Emiratos Árabes, a donde llegó hace más de 18 años por motivos profesionales, está inmerso en un proceso de apertura y de reformas.

Borja Brañanova puso empeño, tiempo y dinero para tratar de dar la vuelta a una realidad jurídica que le costó incluso tres órdenes de arresto resueltas por vía administrativa, una de ellas por negarse a firmar un documento en contra de su voluntad. El caso es que al estar en proceso de divorcio de su esposa no podía salir de los Emiratos a Asturias con los pequeños, ambos de nacionalidad española, si la madre se oponía. En cambio, los jueces árabes si autorizaban a la madre a viajar a su país, Sudáfrica, con los menores, ambos con pasaporte español.

La situación del ingeniero lenense no es única, antes al contrario, es habitual es un emirato donde gran parte de su población son extranjeros, desplazados por motivos laborales y, por lo tanto, abundan los matrimonios internacionales.

Borja Brañanova no ha estado solo en este largo proceso, que se remonta seis años atrás, Recurrió a la Asociación ProDerechos Humanos de España y juristas del prestigio de José Almagro Nosete (magistrado del Tribunal Supremo, ya fallecido), y Xavier O´Callaghan, también magistrado del Supremo, ya jubilado. "No dudaron en aportar valor judicial al litigio, un asunto que no le pasó desapercibido al gobierno de Emiratos Árabes Unidos", subraya Borja Brañanova, ante el posterior curso de los acontecimientos. De hecho, la Confederación por el Interés de la Infancia (CEMIN) presentó la candidatura de esta primera custodia compartida en el mundo árabe, confirmada en marzo de 2019, al premio "Princesa de Asturias" de la Concordia de ese mismo año.

El ingeniero asturiano destacó el papel desarrollado por su colaborador legal en EAU, Mukhtar Al Gharib, en este complejo litigio para la extensión de la custodia compartida a los siete emiratos. "Hizo una labor esencial en influenciar esta decisión, presentando evidencias y otros temas al Ministerio de Justicia y al propio Gobierno federal desde la perspectiva de las necesidades sociales actuales y, sobre todo, la defensa del menor", explica. Brañanova agradeció asimismo la labor periodística de medios que como LA NUEVA ESPAÑA han difundido "un asunto muy delicado (...), abriendo una brecha en un muro considerado infranqueable".

La cronología

Separación en 2016. El ingeniero asturiano empieza el proceso de separación de su esposa, de nacionalidad sudafricana, con la que había contraído matrimonio en la embajada de España en Dubái.

Negativa en 2018. Los jueces del emirato impiden a Borja Brañanova salir del país con sus hijos por estar en proceso de divorcio, pero en cambio se lo permiten a la madre, de nacionalidad sudafricana. El progenitor alega el interés en que los pequeños no pierdan el vínculo con sus raíces familiares. Varios partidos políticos se interesan por la reclamación del padre asturiano.

Marzo de 2019. Los tribunales de Dubái ratifican la primera custodia compartida en el mundo árabe, la de los hijos de Brañanova.

Febrero de 2023. Emiratos Árabes Unidos implantará la ley de custodia compartida en los siete emiratos.