Las cercanías necesitan 1.300 millones; 75 años de gasto al actual ritmo inversor

El Gobierno regional estima en un mínimo de 1.300 millones de euros la inversión que el Estado debería aportar a la red ferroviaria de cercanías asturiana para hacerla competitiva. Esa será la reclamación que el Presidente, Adrián Barbón, pondrá sobre la mesa en la reunión que mantendrá el día 20 con la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para atajar la crisis del "Fevemocho", los trenes mal medidos que llegarán con dos años de retraso. Pero al ritmo con el que el Estado invierte en las cercanías asturianas, habrían de pasar casi 75 años para sumar esa cantidad.

La inversión en cercanías es uno de los talones de Aquiles de la Administración Estatal en sus compromisos con Asturias: no se cumplen las promesas, se invierte menos de lo que se promete y lo que se ejecuta es insuficiente para garantizar un servicio óptimo. Así lo constatan los informes periódicos de ejecución presupuestaria del Estado. Entre 2015 y el primer semestre de 2021 (último dato de ejecución disponible), el Estado gastó por medio de Adif y Renfe unos 134 millones de euros, algo menos de 18 millones de euros al año. Pero, además, lo gastado siempre fue en ese periodo bastante menor que lo prometido. Comparando con lo previsto en los respectivos Presupuestos, el Estado termina gastando solo uno de cada cuatro euros comprometidos.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, volvió a resaltar ayer el enfado del Gobierno con el Ministerio de Transportes por el asunto de los trenes mal medidos. La desconfianza hacia ese organismo no se esconde: "No nos podemos fiar ya", dijo Calvo. "Un despropósito como este nos genera muchas dudas, cuando debemos avanzar en muchos ámbitos" para impulsar la maltrecha red de cercanías asturiana, añadió.

El Gobierno central ha prometido hasta ahora 997 millones de euros para inversiones en las infraestructuras de la red de cercanías con horizonte de conclusión a finales de 2023 o principios de 2025. Calvo recalcó que esa cuantía es insuficiente para una red de cercanías moderna y elevó a 300 millones más, como mínimo, las necesidades. En todo caso, entre 1.300 y 1.500 millones.

"Ha habido una falta de información; no sé si interna, pero desde luego hacia nosotros, absoluta. Se ha comprobado que un problema que parecía menor y de fácil solución no lo era. Y eso es imperdonable, por eso exigimos que se depuren esas responsabilidades" en un asunto "muy relevante, de mala gestión, falta de diligencia, falta de explicación…", dijo Calvo. El Consejero afirma que el Principado quiere analizar "con toda crudeza" las necesidades de la red de cercanías e invitó al resto de partidos a buscar "un consenso político claro de largo recorrido", si bien admitió que será difícil a las puertas de la campaña electoral. Precisamente el espacio para consensuar posturas podrá ser la reunión de hoy de la Alianza de las Infraestructuras.

No tendrá fácil el Gobierno sumar aliados. Los partidos de la oposición volvieron a formular su malestar. Álvaro Queipo, diputado del PP y secretario general de los populares, criticó que la Delegada del Gobierno, Delia Losa, permanezca muda: "Se supone que debería hacer semanal o mensualmente seguimiento de los compromisos del Gobierno de Sánchez con Asturias y no se preocupó en dos años de conocer por qué estaba paralizada la construcción de los trenes", señaló Queipo, quien criticó que el Gobierno regional no haya dado explicaciones a los partidos.

También Podemos denunció el "espantoso" incumplimiento del Plan de Cercanías: "Le quedan dos años de vigencia y tiene sin ejecutar dos de cada tres euros de los programados a partir de 2017", indicó Rafael Palacios, portavoz en la Junta., quien resaltó la histórica "ruina y decadencia" del servicio de vía estrecha.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, no espera "nada" de esa reunión de la Alianza de las Infraestructuras y afirmó que lo urgente es ya negociar el traspaso de las competencias. "Lo demás son parches", dijo. La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, aseguró que sondeará al resto de formaciones para impulsar una comisión parlamentaria que analice el fracasado contrato de los trenes que necesitaba Asturias.