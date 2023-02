Asturias se libra de la escasez de huevos por la gripe aviar

Huevos a precio de oro es lo que sufren en algunos lugares del planeta como Estados Unidos, donde el precio de la docena se ha disparado un 11% y pueden llegar a pagarse casi 12 dólares por ella. Con todo, los supermercados han llegado a lucir sus estantes vacíos. Y es que la epidemia de gripe aviar ha hecho estragos en las granjas, donde han tenido que sacrificar gallinas y cerrar muchos centros de producción, lo que ha afectado al abastecimiento. La situación en Estados Unidos es muy improbable que se repita en España y, concretamente en Asturias, donde los productores no temen un problema de huevos ni mucho menos. No obstante, sí que se comparte con los americanos la inflación, si bien no tan elevada como al otro lado de Atlántico.

"Ninguno de nuestros proveedores han trasladado problemas con la gripe aviar, y tampoco hemos tenido y prevemos tener problemas de suministro a corto plazo", explica María Barrado, directora comercial de Alimerka. No obstante, sí que han registrado un aumento de precios, entre un 8% y un 16,7% en el último año debido, principalmente, al aumento de costes en los cartones, piensos y, en una medida menor, los de energía, explican. Trabajan en esta compañía de supermercados asturiana con productores de fuera de Asturias para su marca blanca, al tiempo que también comercializan los de dos firmas de la región, de cercanía, Granja Taramundi y Casa Garzea, que crían gallinas libres de jaula. "Contar con producto de cercanía, como es el caso, nos ayuda también a reducir los costes en la cadena de suministro para mantener unos precios razonables para nuestros clientes y garantizar un suministro regular de los productos más frescos", añade María Barrado. En Taramundi producen César Villabrille y Eva María Rodríguez unos 9.000 huevos diarios en cuatro granjas con unas 2.000 gallinas ponedoras. Explica Villabrille, también alcalde de Taramundi, que lo de la gripe aviar no ha afectado nada en Asturias, pero sí el aumento del precio de cereales, luz, carburantes... "Pero no hemos bajado producción, apostamos por mantenerla, aunque sea a pérdidas, y por mantener el precio". Descarta que haya problemas de falta de huevos en Asturias. "En algunos lugares ha tenido mucho impacto la gripe aviar. Si una granja grande tiene problemas está obligada a deshacerse de gran parte de los animales y algunas incluso optarán por cerrar. Y eso en el mercado se nota. Pero no es el caso de España ni de Asturias", reseña el dueño de Granja Taramundi. En La Braña (Castrillón) tiene su granja Eva García, Casa Garzea, con la que lleva cuatro años y cuenta con unas 7.000 gallinas ponedoras. Descarta problemas de abastecimiento. Lo que le quita el sueño es el encarecimiento de los costes de producción. "Me afecta principalmente el alto precio de los piensos ecológicos, que se ha duplicado, aunque todo ha subido: cartones, plásticos, luz...", dice. Eva García reseña, sin embargo, otro problema que afecta a los productores asturianos, la entrada de mucho huevo de fuera: "Es necesario que la gente barra para casa y apueste por la producción de aquí".