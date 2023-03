Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA no han dudado en criticar las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, por poco acertadas. Ésta reclamó a toda la cadena alimentaria que traslade a los precios la reducción de los costes y las ayudas recibidas por el Gobierno.

"Nuestros costes de producción no sufrieron baja alguna, es más, una parte importante no se han recuperado de las pérdidas soportadas de 2021 y 2022", advierte el presidente de ASAJA en Asturias, Ramón Artime. " Si tan rentable es producir no entendemos por qué cierran centenares de explotaciones todos los años. El Gobierno debe estudiar mejor las cifras".

El vicesecretario General de UPA, Cristóbal Cano, avisa que las declaraciones de Calviño "no son acertadas". Y añade: "Desde nuestro punto de vista como sector productor, trasladar el foco dentro de esta situación al primer eslabón de la cadena no es responsable. Son problemas complejos que no se pueden resolver de una forma fácil y tiene que ser con un compromiso de la cadena y también con medidas que vengan a proteger a los más débiles de la misma".

El responsable de la cadena y de mercados de COAG, Andoni García, reclama que se cumpla la ley de la Cadena Alimentaria. "El Observatorio tiene que tener todos los instrumentos para dar transparencia a todo el conjunto de la cadena y a los consumidores, para poder acometer toda una situación en la que necesariamente tenemos que estar involucrados todos".