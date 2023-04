Los conductores estallan tras otro atasco en la "Y" por una obra mínima: "Nos toman el pelo"

Una vez más, la "Y" volvió a convertirse ayer en una ratonera, al registrarse un enorme atasco que atrapó a miles de conductores, en algunos casos durante varias horas. Un atasco que, entre las 7.00 y las 12.00 horas, provocó retenciones incluso en la ronda de Gijón y en varios de sus accesos, como el que conduce a la antigua carretera de Avilés (AS-19). Y todo por una obra mínima, de apenas unos metros de longitud, pero que, según alega el Ministerio de Transportes, obliga a cortar al tráfico un carril en las inmediaciones del nudo de Serín, en dirección Oviedo y Avilés. Los problemas circulatorios continuarán previsiblemente, al menos durante las horas punta, hasta las 16.00 horas de hoy, cuando el Ministerio prevé reabrir a la circulación el carril afectado.

Las quejas de los usuarios afectados y las críticas de los profesionales del transporte están siendo muy severas. Unos y otros aprovechan para censurar también las obras del tercer carril entre Lugones (Siero) y Matalablima (Oviedo), que duran ya casi cuatro años y que provocan frecuentes retenciones en la "Y".

Una pregunta se repite de forma constante: ¿Por qué se ejecutan estas obras en días laborables, en vez de en fin de semana, cuando hay mucho menos tráfico? El Gobierno del Principado no se ha querido manifestar , y aunque no ha habido explicación oficial del Ministerio, este periódico ha podido saber que se trata de una obra "especial", no programada, debido a la rotura de un tramo de hormigón que había sido reparado hace unos meses y que, según expertos del sector, "fraguó mal". El peligro para los usuarios era "evidente", lo que obligó a Transportes a actuar de forma urgente. La reparación obliga a vaciar el tramo afectado, volver a verter hormigón y esperar a que fragüe, lo que "lleva su tiempo".

Estas fuentes apuntaron que la razón por la que la obra se ejecuta en días laborables y no en fin de semana se debe a que los sábados y domingos hay problemas de suministro, ya que no trabajan "las plantas de cemento". Otras fuentes del sector de la construcción cuestionaron esta explicación y resaltaron que en otras comunidades autónomas se ejecutan este tipo de obras los fines de semana "sin ningún problema". "Es una tomadura de pelo absoluta. Si ya se registran graves problemas en la ‘Y’ cada vez que hay un accidente, no se entiende que no se programen las obras de noche y los fines de semana, como reclamamos desde hace años y como se hace en otras comunidades autónomas", señaló Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra) y de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CEMT). Indicó que no sirve de consuelo "el derecho al pataleo" y exigió "tomar decisiones de una vez" y actuar "con sentido común" para evitar las consecuencias que acarrean "en la economía, en el transporte y en la movilidad ciudadana los atascos en una autovía por la que circula el 80 por ciento de las mercancías y los ciudadanos de Asturias". Le parece "incomprensible" tanto que se ejecute esta obra en días laborables como que se pretenda calificar como "un éxito" tardar cuatro años en habilitar el tercer carril en un tramo de la "Y" de apenas cuatro kilómetros, el que une Lugones (Siero) y Matalablima (Oviedo), "una obra que en otros sitios se hubiera hecho en un año", dijo.

De la Roza resaltó el hecho de que se lleven reclamando las mismas infraestructuras estatales "desde hace quince o veinte años". Puso como ejemplo el enlace de la "Y" y la AS-II en Robledo, "que reclamamos hace quince años, y que contribuiría a minimizar estos atascos. Pero seguimos eternizándonos y, mientras tanto, sufriendo trastornos por culpa de unos simples parches", lamentó.

"Llevamos mucho tiempo reivindicando que este tipo de obras tiene que hacerse en fin de semana, pero parece que predicamos en el desierto. No nos hacen ni caso", se quejó Alejandro García Monjardín, presidente de la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra). "Sabemos lo que es la ‘Y’ en día laborable, está a rebosar de vehículos y se convierte en una auténtica ratonera en la que el que entra queda atrapado, porque no hay escapes", añadió.

No concibe razón alguna para que estas obras se realicen en días laborables, "salvo que sea por motivos económicos y que el coste de la planta de hormigón y los trabajadores resulten mayores en fin de semana. Pero no se puede poner a los usuarios en esta situación. Además, el supuesto ahorro no compensa el circo que se monta. Es una faena para toda la ciudadanía, sobremanera para los profesionales", subrayó García Monjardín, "En otros sectores se trabaja en fin de semana y no pasa nada", añadió.

"No se entiende que ejecuten estas obras los días laborables, perjudicando a la gente que trabaja y a los camiones", destacó José Fernández, presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA). "Sería mucho mejor hacerlo los fines de semana, cuando apenas hay tráfico. Distorsionaría menos. Los políticos lo hacen todo en contra de los ciudadanos y de la gente que trabaja", sentenció.

Fernández también recordó los trabajos del tercer carril y lanzó severas críticas. "Parece la obra de El Escorial. Provoca atascos continuamente en las horas punta. Además, casi no trabajan, se ve habitualmente a cuatro paisanos moviendo un poco de tierra, y ya", denunció. Cree que la razón de que la obra del tercer carril apenas avance se debe "a que no hay presupuesto. Hace unos meses nos reunimos con el Consejero (de Medio Rural, Alejandro Calvo) y cuando habló de esa obra todo fueron excusas, largas y milongas", afeó Fernández. Las obras de construcción del tercer carril de la "Y" comenzaron en noviembre de 2019 y no terminarán hasta finales de este año. El proyecto fue adjudicado en 22,25 millones y con un plazo de ejecución 42 meses, pero sufrió una modificación el año pasado, que elevó el gasto hasta 24,8 millones y el plazo a los 47 meses. Usuarios, constructores, ingenieros y funcionarios han criticado con dureza la tardanza en ejecutar la obra.

El proyecto del tercer carril de la "Y" se anunció por primera vez en 2005. El Ministerio adjudicó el estudio informativo del proyecto en 2007, pero las obras no comenzaron hasta doce años más tarde de esta última fecha. "Anualidades ridículas", "falta de voluntad política", "excesiva burocracia" y "miedo psicológico a cometer errores en la tramitación y ser sancionado" son cuatro de las razones que han apuntado constructores, ingenieros, transportistas y funcionarios para explicar el hecho de que las obras, que afectan a un trayecto de solo 4,39 kilómetros de longitud, se prolonguen durante cuatro años, mientras que construir toda la autovía "Y", con 43,820 kilómetros de longitud y peores medios que en la actualidad, llevó "solo" cinco años, de 1971 a 1976.