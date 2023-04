Podemos acusa a Tomé de "buscar excusas" para romper con el partido

"Nos parece que el único objetivo que tiene la candidata, que tiene Covadonga, es romper con la organización. Esto nos parece una cuestión terrible, muy complicada, que hace un daño muy duro a la organización, pero que hace un daño también muy duro a Asturias y al futuro y a la posibilidad de que vuelva otra vez una mayoría de izquierdas en el parlamento asturiano y un gobierno progresista de izquierdas en Asturias". Este es el análisis que este viernes hizo de la situación interna de Podemos en Asturias su coordinador en funciones, Rafael Palacios, tras el encierro desde la noche del jueves en la sede del partido en Gijón de la vencedora de las primarias para representar al partido en las elecciones autonómicas, Covadonga Tomé, y varios afines, para exigir que el partido mantenga la candidatura elegida por las bases, sin excluir de la misma al número cuatro, Jorge Fernández, suspendido por dos años para poder ocupar cargos públicos por la Comisión de Garantías estatal de Podemos. "Que deje de buscar disculpas para romper", agregó Palacios quien compareció ante los medios en frente a una cafetería del barrio gijonés de El Cerillero. Todos los actos en la sede de Gijón han sido suspendidos, incluida una asamblea prevista hoy para impulsar la campaña electoral municipal, ante el temor a que se pudiera producir algún encontronazo entre militantes de base.

Palacios insistió en la idea que horas antes había expresado en Toledo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, instando a Tomé a que se centrara en hacer campaña electoral, recalcando ambas direcciones de Podemos que la candidata cuenta con el respaldo del partido. Hasta ahí, dado que incluir en la candidatura a un militante inhabilitado dos años para ello por un órgano "técnico", como lo calificó Palacios, es algo fuera del alcance de la dirección política.

Los partidos tienen hasta el lunes a las 23:59 horas para presentar sus candidaturas, que deben ir acompañadas de escritos firmados por todos los candidatos aceptando formar parte de las mismas. Tomé indicó en la noche del jueves a LA NUEVA ESPAÑA que no firmaría ese escrito si se mantenía la exclusión de la candidatura de Jorge Fernández. Ayer fue más comedida, señalando en una comparecencia pública que "no lo tenemos decidido", mostrándose convencida de que no se llegará a ese punto y apelando a la dirección estatal del partido para que resuelva el problema en el sentido que ellos demandan.

Desde la dirección regional, en cambio, se indicó que "el tiempo que queda de cara a la presentación de las candidaturas abre un abismo que nos preocupa muchísimo". "Queremos pedirle a Covadonga Tomé que se ponga a hacer campaña, que asuma que es la candidata, que además estamos diciendo que es la candidata, que fue quien ganó las primarias, que va a estar y que deje de buscar disculpas para romper con la organización. Desgraciadamente parece que ese es el único objetivo que tiene", insistió Palacios, instándole a que firme la documentación aceptando encabezar la lista de Podemos, para poder presentarla en plazo.

Tomé, por su parte, convocó una rueda de prensa en la sede ocupada en la que llamó a la dirección a reanudar las negociaciones para mantener a Jorge Fernández en la candidatura.

Ante la pregunta si contempla la posibilidad de presentarse por una candidatura electoral distinta a Podemos, Tomé señaló: "Hoy, 21 de abril, la respuesta es no". La ganadora de las primarias de Podemos también señaló que "nuestra candidatura si algo está demostrando es firmeza" y resaltó "la lealtad de unos con los otros (entre los miembros de la candidatura salida de las primarias) y esa misma lealtad vamos a tenerla para con los votantes".

Tomé también cifró en 14 el número de afines de Podemos en Asturias que han sido expulsados o expedientados y al igual que Jorge Fernández atribuyeron la sanción a este último –que está recurrida– a que expresó sus discrepancias de la dirección del partido en los órganos internos del mismo.