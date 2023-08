Barbón reflexiona sobre el accidente de los Lagos: "Lamento si molesté al apelar a la Santina, pero prefiero hablar claro de mis sentimientos"

Adrián Barbón habla sobre lo sucedido en la carretera de acceso a los lagos de Covadonga el pasado lunes, cuando un autobús repleto de pasajeros se despeñó. Lo hace en la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, la primera tras haber sido reelegido Presidente del Principado de Asturias, que puedes leer de forma íntegra aquí:

Tras el siniestro en los Lagos que pudo ser una tragedia de enormes dimensiones, Adrián Barbón desveló que se produjo, a priori, en el momento en que dos autobuses se cruzaban en la estrecha carretera, y también afirmó que cree que la Santina obró "un milagro" para evitar una catástrofe, dado que, pese a que se daban todas las condiciones para ello, no hubo fallecidos en el accidente. También se abrió a valorar la posibilidad de retomar el proyecto de un tren cremallera para transportar turistas a los Lagos, evitando el tráfico por la peligrosa carretera. Ahora, en la entrevista de LA NUEVA ESPAÑA, Barbón reflexiona sobre todo ello:

–Justo en mitad del tránsito de Gobierno… el accidente en los Lagos.

–Acabábamos de llegar a Luarca, donde se celebraba el último Consejo de Gobierno. Yo no podía estar y por eso pedí a Gimena Llamedo y a Conchita Saavedra que acudiesen, con Jorge García. Debo felicitar a toda la gente que se volcó para hacer frente a la situación. El papel de los consejeros allí, calmando, escuchando, transmitiendo tranquilidad y cariño, fue importante. Era una situación muy compleja.

–Hay confusión sobre si se cruzaba con otro autobús…

–En los informes preliminares que me dieron se decía que se había cruzado con un autobús. Ahora, que aparte de eso, también con una autocaravana o un coche incluso. Desde luego se cruzó, al menos, con un autobús. En realidad, todo eso es muy preliminar. Habrá que ver el atestado.

–La respuesta ha sido limitar accesos y revisar el trayecto.

–Celebramos el primer Consejo de Gobierno en Cangas de Onís porque estaba previsto como reivindicación de la primera capital del Reino de Asturias. Y ahí decidimos convocar el comité de seguimiento del Plan a los Lagos.

–¿Para qué?

–Para poner medidas inmediatas sobre la mesa. Puede que haya quienes las critiquen, pero tienen su sentido: evitar riesgos. Los taxistas han dicho que es una medida acertada. Al menos mientras esté el plan se evitará que crucen vehículos particulares o autocaravanas, con conductores que en muchos casos no tienen experiencia en ese tipo de carreteras. Pero también le digo: desde 2005 ha habido 2,5 millones de viajeros en los autobuses y nunca hubo un susto así. Pero basta uno, que además pudo haber sido una tragedia, para actuar.

–¿Con mejoras en el acceso?

–Vamos a definir espacios en los que se tengan que cruzar obligatoriamente los autobuses. El lunes estarán los técnicos sobre el terreno.

–Cuando habla de volver a estudiar la opción de un tren cremallera, ¿es sincero?

–Sí, sí, totalmente. Pero ya he advertido que hay un problema legal. La legislación de Parques Nacionales pone trabas, pero es cierto que se solventa si se considera la infraestructura de interés general. Es complicado, porque es un parque nacional.

–Entonces, ¿resucitará la opción del tren cremallera?

–Si conseguimos que obtenga esa calificación de interés general, podría ser una buena iniciativa; sobre todo para desestacionalizar el turismo. Otros proponen un teleférico… bueno, todo hay que estudiarlo. Pero a corto plazo había que tomar medidas.

–La apelación que hizo a la intervención de la Santina no gustó en algunos ámbitos.

–Fue una expresión muy propia y muy asturiana. Cualquiera que viese las fotos y escuchara lo que me estaban contando la vicepresidenta y la consejera de Salud… en ese momento es lo primero que piensas. Es una expresión coloquial. No tiene que ver con mis creencias, aunque todo el mundo sabe que soy creyente. Lamento si molesta, pero prefiero hablar con claridad de mis sentimientos. Si estoy indignado, se me nota; y si estoy triste o de buen humor, también. En ese momento estaba aliviado. Recuerde que las primeras informaciones hablaban de un autobús lleno de niños, y no se sabía si habría fallecidos. ¿Cómo no me va a salir algo así?