Los mercancías necesitarán una autorización especial de la UE para circular por la Variante

Ningún tren de mercancías español podría circular ahora mismo por la variante de Pajares, aunque estuviera abierta al tráfico comercial. Y ninguno podrá hacerlo si solo se admite el sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario (ERTMS por sus siglas en inglés), el que la normativa comunitaria exige para túneles de líneas de alta velocidad como la línea de alta velocidad entre La Robla (León) y Pola de Lena. Por eso las autoridades españolas, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) están negociando con la Comisión Europea (CE) una excepción: que se pueda circular también por la Variante con el sistema de ayuda a la conducción ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) digital, para el que están preparados todos los trenes de carga del país en la actualidad. Están convencidos de que la autorización llegará, y de que lo hará a tiempo para la apertura de la Variante al tráfico comercial, en noviembre.

El objetivo es ganar tiempo, porque los primeros trenes de mercancías capaces de circular con ERTMS no llegarán a España antes de 2025, y la "estandarización" de la flota solo se alcanzará tres años después, según admite Juan Diego Pedrero, presidente de la AEFP. Así que Bruselas debe autorizar el uso del ASFA digital en esta "etapa de transición". La excepción es, "en principio, la única forma de resolver el problema", según Pedrero, que añade: "No se puede ser pesimista. La UE no puede dejar fuera de la Variante a los trenes de mercancías. Provocaría un colapso", añade.

Aclara que ambos sistemas, ERTMS y ASFA digital, son "igual de eficaces y de buenos". Destaca que no habrá afectación alguna al tráfico, y que este problema no es exclusivo de la Variante: surgirá en otros tramos de alta velocidad en los que deban circular a la vez trenes de viajeros y de mercancías (de momento solo ocurre entre Figueras y Perpiñán). También ha aparecido este problema en otros países de Europa.

El presidente de la AEFP se muestra "optimista" y cree que esa autorización especial (y provisional) de Bruselas llegará, y que será antes de que abra el nuevo acceso ferroviario de Asturias a la Meseta, en noviembre. Lo que da como seguro es que los mercancías no seguirán circulando por la rampa de Pajares una vez abierta la Variante: "Lo descarto completamente".

Diego Pedrero admite que durante un tiempo se valoró la posibilidad de que la rampa de Pajares siguiera operativa solo para trenes de mercancías, reservando así la Variante para los convoyes de viajeros, a imagen y semejanza de lo que se ha hecho en la mayor parte de España. Pero se descartó esa posibilidad, "y se está trabajando para que los mercancías circulen también por la Variante. El sentido común se está imponiendo", opina.

El ASFA digital, que ya se utiliza como asistencia a la conducción en algunas líneas de alta velocidad, permite circular a velocidades de hasta 220 kilómetros por hora, y ofrece información en cabina sobre la velocidad máxima, los desvíos y las señales de parada. En todo caso, las velocidades máximas de los trenes de mercancías en la Variante se quedarán muy lejos de ese máximo, y algunos estudios las sitúan incluso por debajo de los 100 kilómetros por hora para la mayor parte de los convoyes.