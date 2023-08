Los socios dan luz verde a Aseava para disolver la marca cárnica Xata Roxa

La directiva de la Asociación de criadores de vacuno de asturiana de los valles (Aseava) logró sacar adelante en asamblea sus propuestas para tratar de reconducir la situación del colectivo y atajar la grave crisis que afronta su marca de carne Xata Roxa, cuya deuda ronda los 3 millones de euros. Una de las principales medidas será el despido colectivo de los trabajadores de Xata Roxa, que se manifestaron ante el centro de Lugones donde se celebró la asamblea y este lunes se reunirán con Aseava para empezar a negociar el ERE de extinción colectivo, que conllevará la desaparición de la marca. "Nos mantenemos a la expectativa, porque hasta ahora no han hecho otra cosa que mentirnos y darnos largas, pero confiamos que ahora cumplan con su palabra", explican.

El vicepresidente José Manuel Cardín expuso el orden del día en la multitudinaria reunión que contó con medio millar aproximado de socios y se desarrolló en medio de gran tensión hasta el punto de que fue necesario al final que intervinieran los miembros de seguridad. Hubo tensión dentro –ya que muchos ganaderos quieren saber cuándo cobrarán los terneros que se les adeudan– y fuera, ya que unos 70 se quedaron fuera al no presentar un poder notarial que avalase el voto delegado de los socios que no habían podido asistir. Borja Fernández, secretario de Ura, criticó tal requisito, ya que no se había advertido de ello de antemano. La organización se muestra muy crítica con la directiva de Aseava, a la que acusa de "hundir" la marca Xata Roxa y abocarla a su disolución por mala gestión.

La directiva de Aseava inicia este mismo lunes la negociación del ERE con la plantilla, a la que adeuda más de 61.000 euros. También se ha comprometido a poner orden en las cuentas y aplicar una reorganización interna. Aseava fue fundada en 1981 y se ocupa del libro genealógico de la raza asturiana de los valles.