El hombre que agredió a varios agentes en Cangas de Onís deja el hospital y declarará hoy ante el juez

El hombre que agredió brutalmente a un guardia civil en Cangas de Onís el pasado domingo permaneció custodiado en el Hospital del Oriente de Asturias (HOA) hasta la mañana de ayer, cuando fue trasladado al cuartel del Instituto Armado en la ciudad canguesa. Será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

El agresor, con síntomas de intoxicación por drogas, fue reducido con grandes dificultades y tras inyectarle tranquilizantes. Antes había derribado a un agente de un puñetazo, al que posteriormente pateó en el suelo. En el transcurso de la actuación, el detenido, que reside fuera de Asturias, que presentaba una gran agresividad, causó lesiones a varios agentes. Dos de ellos fueron trasladados al centro hospitalario, aunque ninguno tuvo que ser hospitalizado.

La agresión, ocurrida en la principal arteria de Cangas de Onís, la avenida de Covadonga, pese a ser considerada como un caso aislado, ha causado una gran preocupación entre buena parte de los vecinos. El altercado fue observado por decenas de curiosos que se encontraban en esos momentos paseando por la zona.

"Esto no se puede permitir. No se puede consentir la violencia, libremente. Se que lo que voy a decir traerá muchos problemas. Pero un festival que pueda desencadenar que un chico deje inconsciente a un agente de la autoridad, de uniforme, eso no es lo que yo quiero que mis hijos vivan", comentó la canguesa Inés Valdés. Se refería a que el agresor había asistido a la cita musical del Aquasella, que congregó a miles de jóvenes a lo largo del fin de semana en la finca El Merediz, a unos siete kilómetros de la ciudad canguesa, pero a las puertas de Arriondas (Parres)

"No quiero que mis hijos vean en el parque a chicas y chicos a las tres de la tarde haciendo cosas que no son propias para un parque infantil. No quiero que este tipo de eventos, por mucho dinero que dejen, hagan que un pueblo como Coviella tenga que blindar con guardias privados sus accesos. No quiero este tipo de turismo. Esto no lo necesitamos aquí", añadió Valdés. "Hasta que no pase algo como lo del autobús en Lagos no aprenderemos. Turismo de calidad, el Magaluf del Cantábrico. ¡Bravo! Una imagen perfecta que correrá por todas las teles", apuntó el emprendedor cangués Juan Mata. De similar opinión es otro vecino de Cangas de Onís, José Valledor: "Esto es en su mayoría chusma, cargada de drogas hasta los pelos, y que deambulan por las calles y carreteras como zombis, pero parece ser que prima más ganar unos cuantos euros en tres días, que velar por la seguridad de los ciudadanos que habitamos todo el año en esta zona y de los turistas que vienen siempre a visitarnos".

Pero hay también quienes defienden este tipo de festivales "Todo el fin de semana trabajando con ellos he estado. Ni una mala palabra, ni una voz. Chavales educados en el trato. Y eso que ha hecho un calor horrible, que no podían dormir allí, y que no encontraban taxi ni a tiros los que estaban durmiendo fuera. Que llevan sus pintas, pues sí. Pero, en cualquier fiesta de prao se tienen más jaleos con los borrachos que con estos chavales. Y alguna fiesta que otra conozco", aseveró el también emprendedor cangués Samuel Sada.