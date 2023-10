El guardia civil Marcos Suárez Fernández y el narco confeso Antonio López Mellado, "El Finuco" (un antiguo socio de Emilio Suárez Trashorras, el asturiano condenado por los atentados del 11-M) aceptaron esta semana una condena de nueve meses de prisión por un delito de cohecho. Al agente le encontraron en la taquilla del cuartel seis sobres con 3.000 euros en cada uno de ellos, 18.000 en total –aunque se hablaba de que iba a cobrar 200.000–, se cree que un primer pago de "El Finuco" a cambio de que le informase de la investigación abierta contra él y para desviar la atención. Estos hechos ocurrieron en 2012. Se supieron gracias a la "operación Tridente", un operativo contra una red de tráfico de cocaína, hachís y ketamina en bares de Gijón y Avilés, por la que "El Finuco" fue condenado a cuatro años y medio de prisión, tras el juicio celebrado en 2017. En ese mismo juicio, tanto el guardia como el narco fueron condenados además a tres años y medio de cárcel por el soborno. Defendidos por Ana García Boto, el Tribunal Supremo acabó anulando en 2018 esa última condena por cohecho, sal tratarse de un delito que debería haber sido juzgado por un jurado.

Había que repetir el juicio –no el de drogas–, pero ocurrió la pandemia y el caso no volvió a señalarse hasta esta semana, seis años después del primer juicio y pasados once desde los hechos. Había unas evidentes dilaciones indebidas y el fiscal decidió reducir su primera petición a nueve meses de prisión, a sustituir por una multa de 18 meses, más tres meses de multa y en el caso del guardia civil un años y nueve meses de inhabilitación. Los dos acusados aceptaron encantados, ya que no tendrán que pisar la cárcel.