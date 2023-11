La "primera vuelta" en el congreso del PP examina a Queipo como favorito ante Brea

Más de 2.100 afiliados del PP examinan hoy la condición de favorito de Álvaro Queipo para ser el nuevo líder del partido en Asturias en la votación de corte para el congreso autonómico, en la que tiene como rival a Javier Brea, que fuera uno de sus compañeros de bancada en la Junta General en la anterior legislatura autonómica. Ambos aspirantes finalizaron este viernes la campaña interna con actos en Oviedo y Gijón. Esta "primera vuelta" de votaciones se celebrará en 33 juntas locales y tiene como fin que los ahora precandidatos logren los apoyos suficientes para llegar al segundo y definitivo escrutinio, que tendrá lugar en el XVIII congreso del próximo sábado en el Palacio de Congresos de Oviedo.

Las normas del congreso del PP asturiano, que no se celebraba desde marzo de 2017, incluyen como principal novedad que todos los afiliados tienen derecho a voto para elegir al nuevo presidente del partido, pero debían cumplir antes dos requisitos. Estar el corriente en el pago de las cuotas de los dos últimos e inscribirse en las juntas en la primera semana de este mes. De los aproximadamente 18.000 afiliados con los que el PP asturiano dice contar se han inscrito para participar en estas dos votaciones un total de 2.152, según los datos facilitados por el propio partido. Una cifra que parece avalar la condición de favorito de Queipo ya que en el proceso de recogida avales para su candidatura logró reunir unos 1.600 que cumplían todos los requisitos. Pero Brea ha insistido en esta campaña que confía en dar la sorpresa como candidato alternativo "porque el voto, a diferencia del aval, es secreto", aunque tanto él como su equipo se han quejado de que no se garantiza la intimidad necesaria en las juntas para votar, al no habilitarse unas cabinas o espacios específicos como los que hay en las consultas electorales.

La votación de este sábado, que se concentra en 33 juntas locales repartidas por Asturias, ofrece la posibilidad de que solo llegue uno de los dos candidatos a la votación definitiva del día 18 en Oviedo. Para ello, el candidato ganador en esta primera consulta con las urnas debe lograr más del 50 por ciento de los votos, una condición bastante factible dado que solo hay dos aspirantes, y además sacar una ventaja de quince puntos al otro contendiente. Es decir, para que Queipo y Brea pasen de precandidatos a candidatos y lleguen a la votación del congreso en Oviedo no pueden perder por una diferencia de quince o más puntos.

Queipo cerró campaña en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo, donde estuvo acompañado por el presidente de la junta local, Agustín Iglesias Caunedo, y por el alcalde, Alfredo Canteli, ante más de un centenar de afiliados entre los que había varios diputados y concejales. "Alguno se preguntará por qué estoy aquí, ya que no soy afiliado, pero el PP es mi partido", esgrimió el regidor ovetense, que encabezó las dos últimas candidaturas en la capital como independiente. Canteli apostó por Queipo "porque defiende el proyecto de unidad y municipalismo que yo comparto". Trae este acto, Queipo partió hacia Castropol para cerrar en la junta de la que es afiliado y donde votará. Brea, por su parte, remató esta campaña en un acto con militantes de Gijón, en el local habilitado por la junta local "que se llenó", según aseguraron desde su equipo.

"Ha sido una campaña agridulce. Por un lado hemos visto la movilización y la ilusión de los afiliados para que el partido se renueve y cambie, pero por otra parte hemos sufrido un auténtico boicot, algunos presidentes de juntas locales nos cerraron hasta las sedes para evitar actos con la militancia", denunció Javier Cuesta. Las urnas estarán abiertas para votar de las once de la mañana a las seis de la tarde.