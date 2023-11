Barbón llama a “pasar página en la crispación” y exigirá a Sánchez “cumplir los compromisos con Asturias”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento a “pasar página” en el clima de “crispación” una vez que ya ha prometido el cargo Pedro Sánchez y recalcó que su objetivo ante el futuro gobierno será “exigir que se cumplan los compromisos con Asturias”. Barbón ha comparecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la primera vez que se ha sometido a una larga sesión de preguntas una vez superada la investidura nacional.

“Estoy preocupado por los acontecimientos en toda España, en Madrid he visto banderas nazis, se ha cantado el ‘Cara al sol’ y se cuestiona a las fuerzas de seguridad, a las que doy todo mi apoyo”, ha señalado. Además, ha dicho que esta noche “han sido atacadas” las casas del pueblo de Llanera y Cangas del Narcea”. “Las cosas se sabe como empiezan, pero no como acaban”, ha manifestado, por lo que pidió “no contribuir a generar más crispación y odio”, aportando “calma, serenidad y convivencia”. Y apelando una vez más a Adolfo Suárez (un recurso al que acostumbra de un tiempo a esta parte") ha pedido que Asturias “haga posible la concordia”.

Sobre el futuro gobierno de España, conformado por la alianza del PSOE y Sumar y con el respaldo parlamentario de nacionalistas catalanes y vascos, entre otros, Barbón ha considerado “positivo” que se apliquen medidas que suponen un “avance y no un retroceso”, citando el compromiso de actualización de las pensiones, subida del salario mínimo o la continuidad de la política industrial descarbonizadora”. Y en este sentido ha enfatizado su “compromiso político y público” del Ejecutivo asturiano, para “poner a Asturias ante todo”.

“En esta nueva etapa queremos dejar claro que nuestro mayor compromiso va a ser la defensa de los intereses de la región, exigiendo el cumplimiento de todos los compromisos, como la mejora de las cercanías, la prolongación de las comunicaciones del Suroccidente, la continuidad del soterramiento ferroviario en Langreo o el vial de Jove”, citó entre otros. También la batalla por una reforma de la financiación autonómica, el rechazo a la protección del lobo en el Lespre o el desarrollo del Corredor Atlántico. “Asturias es lo primero; apoyamos los gobiernos progresistas, pero si tenemos que discrepar lo haremos tantas veces como sea necesario”, ha insistido.

Entrando en los detalles, Barbón poco se ha salido del guion establecido a lo largo de estos días. Sobre la posibilidad de que la quita de deuda a las autonomías privilegie a Cataluña, Barbón ha insistido en que la fórmula será la misma para todos, se basará en los ingresos perdidos por “los años de crisis del PP” y que, aunque el Gobierno asturiano aún no tiene una cifra de estimación, reclamará “equidad de trato”. “Que nadie tenga duda de que si es desigual lo criticaremos”, ha recalcado.

Pero donde más juego de cintura ha hecho el Presidente ha sido en la valoración de los acuerdos entre el PSOE y Junts, en especia en lo referido al texto de la amnistía. Ha optado por un análisis jurídico. “Soy licenciado en Derecho, no creo que esto sea un debate de opiniones”, ha dicho. “He hablado con varios constitucionalistas y me dicen que tiene encaje en la Constitución y parece que todo maíz está estudiado, pero tenemos una garantía que es que existe un Tribunal Constitucional, que habrá un recurso y que ese tribunal lo filtrará”, ha señalado. También, que “no es una ley del Gobierno, sino del Congreso, y tendrá que tramitarse en el Senado; incluso que se ha propuesto que intervenga la UE que por el momento no ve margen”.

Sin salirse de ese marco jurídico, Barbón ha evitado aclarar si personal o políticamente le gusta o no esa vía. “Entiendo que haya personas que tengan suspicacias, pero son acuerdos transparentes; yo quiero un gobierno de progreso que aborde los problemas”, ha dicho citando entre ellos, la violencia machista, ante la proximidad de la celebración del 25N.

El nuevo marco nacional, más polarizado, no afectará a las alianzas territoriales de Asturias con gobiernos en manos del PP. “Las alianzas son clave”, ha dicho en referencia al frente que Asturias ha formado con Galicia, Cantabria y Castilla y León, principalmente, por una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta criterios de envejecimiento o dispersión.

Sin división en la FSA

El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana ha señalado que no tiene dudas de que los acuerdos de Sánchez cuentan con el respaldo de la militancia asturiana. “Votó de manera clara y rotunda que hubiera un gobierno de España”, ha dicho para recalcar que no ha detectado malestares internos en el partido. “No había alternativas, incluso si se hubiesen repetido las elecciones lo que decían las encuestas serias es que estaríamos igual”, ha añadido.

Descartado como ministro

En el análisis sobre la futura composición del Ejecutivo, Barbón ha dicho que desconoce si entre las opciones se encuentra algún asturiano y asturiana. Y radicalmente se descabalgó de cualquier quiniela. “Mi propósito es cumplir el mandato de las urnas y seguir de Presidente, hubiera o no esa posibilidad. Mi compromiso es total y absoluto, descarten mi nombre”, ha señalado.

Radicalización de Vox

Buena parte de su intervención se ha centrado en reclamar una “rebaja de tensión” frente a otros partidos “que no han hecho condena expresa de la violencia”. En este sentido se refirió a que tanto el Vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, como el presidente de Vox en Asturias y diputado, José María Figaredo, le hayan calificado de “traidor”. “Aprecio en Vox una radicalización mayor si cabe. Con Ignacio Blanco (exportavoz en la Junta de Vox) tuve debates duros, pero estoy seguro de que nunca habría utilizado ese calificativo; el tono era ‘ultra’ pero educado”.

Presencia del Rey y Sánchez en la inauguración de la Variante

Barbón también ha expresado su convencimiento de que tanto el Rey, Felipe VI, como el ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tienen intención de acudir” a la apertura de “una obra de esta magnitud”, pero ha señalado que no podía confirmar que fuese así finalmente.

Explicaciones en la Junta

Se ha referido también a la queja del Partido Popular, que ha asegurado que Barbón se niega a responder en la Junta sobre si los acuerdos de gobierno de Sánchez perjudican a Asturias. “Debe de ser que tengo un gemelo como Guillermo García Page y que es él quien va cada quince días a la Junta, o un holograma”, ha ironizado. En este sentido ha animado a los partidos de la oposición a hacer “como Foro” e incluir esa petición de respuestas en la sesión de preguntas al Presidente.