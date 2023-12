Mauro Guillén y el nuevo modelo de trabajo: así fue su nombramiento de honor en Compromiso Asturias XXI

"No os jubiléis, creo que es un error", clamó el economista Mauro Guillén (León, 1964), nombrado este viernes socio de honor de Compromiso Asturias XXI. Durante la gala de la XV edición del Encuentro Anual de socios, en el Palacio de Congresos de Oviedo, Guillén abogó por "repensar el papel que cumple la edad en nuestra actividad laboral", y emprender un cambio del modelo de trabajo, para hacerlo más acorde "a la cuarta y la quinta revolución industrial". Y es que el actual, "un modelo secuencial" que funcionó muy bien para la segunda mitad del siglo XIX, consistente en que "primero jugamos, luego vamos a la escuela, trabajamos y luego nos jubilamos", ha saltado por los aires. "La gente vive más y estamos en plena revolución tecnológica, que no va a suponer tanto la destrucción de puestos de trabajo, como un cambio en la forma de trabajar".

Decano de la Cambridge Judge Business School y miembro del Queen's College, Mauro Guillén tiene una estrecha relación con Asturias. Su madre es luarquesa. Un tatarabuelo suyo se afincó en Granda (Siero) tras regresar de Cuba. Él se doctoró en Económicas y Empresariales en Oviedo, y en Sociología en Yale. Ha sido docente en el MIT de Massachussets, la escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, sin olvidar Princeton y Oxford. Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, fue la directora de ésta, Teresa Sanjurjo, la encargada de glosar la figura del homenajeado, cuyos libros están en la lista de los más vendidos del Wall Street Journal, o forman parte de la biblioteca del presidente chino Xi Jinping. Como símbolo de su nombramiento como socio de honor, el presidente de Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez Morrondo, entregó a Guillén un cuadro del pintor Marcos Tamargo.

Guillén explicó que "lo que aprendemos hoy, en 15 o 20 años estará obsoleto, y metemos tanta presión a nuestros hijos que las tasas de malestar psíquico y de suicidio son espeluznantes". La gente soporta trabajos que no le gustan ni le realizan pensando en la perspectiva de la jubilación, como un premio. Pero cuando ésta llega, buena parte de los jubilados decide volver a trabajar. "La gente se cansa de la jubilación. Nos vamos a ver obligados a cambiar. En los mercados emergentes, no se concibe la vida así", sentenció.

Las empresas deben cambiar. "En España el problema es más agudo. En una empresa grande, cuando un trabajador cumple 50 años, están mirando cómo desprenderse de él. Es un talento que está desaprovechado, como el de los mayores de 60, y tenemos que darles la oportunidad de que vuelvan a formarse y continuar en el mercado", comentó. Con un punto de humor, pidió que se obligue al Estado a dedicar el dinero de la lotería a investigación y desarrollo.

En el acto, presentado por Pedro Laguna, se escuchó la voz de otros socios de honor, como el investigador y divulgador científico Amador Menéndez, quien aseguró que, en Asturias, "caminamos firmes" en investigación y tecnología. La administración, la Universidad y el sector privado son "conscientes de la necesidad de conectar".

Para la alpinista canguesa Rosa Fernández, "Asturias se ha convertido en el parque temático natural". "En los Picos ves gente con ropa y calzado propios de una visita al hipermercado". "Queremos un turismo respetuoso con la montaña y los montañeros", añadió. Para Fernández, es preciso "diversificar, no podemos seguir con la masificación del Cares, el Urriellu y Covadonga". Y pidió que no se limite al acceso de los montañeros a su "lugar de entrenamiento y segunda casa": "Me han dado la vuelta este año tres veces".

Adolfo Rivas, director gerente de la Fundación Vinjoy, pidió convertir Asturias "en un paraíso social", aunque los mayores obstáculos son "el paternalismo, que considera lo social como algo ajeno y le deja caer migajas, cuando a lo social deberían dedicarse los mejores"; y también el rechazo a transferir riqueza "a esos desgraciados". Pero advirtió de que "la vulnerabilidad se ha generalizado y ya es de todos".

Por videoconferencia intervinieron otros dos socios de honor. César Cernuda, presidente de NetApp, indicó que "cada vez tenemos más acceso a datos, y en la medida que podamos estructurarlos y ponerlos a disposición de las empresas y los ciudadanos seremos más competitivos". Irene Cano, directora general de Meta Iberia –que dirige la estrategia de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp en España y Portugal–, aseguró que "estamos en un momento prometéico, la Inteligencia Artificial va a cambiar el mundo, pero va a ser un cambio natural, no disruptivo". Y vamos a "dispositivos más integrados físicamente y una comunicación más fluida. Para Asturias, es una oportunidad".

Un total de 126 socios fueron al acto, inaugurado por el primer teniente Alcalde de Oviedo, Mario Arias, y el presidente de CAXXI. Sánchez Morrondo resaltó los valores de la asociación: "Generosidad, porque todos los asturianos con los que he contactado quisieron hacer algo por Asturias desinteresadamente; reconocimiento en la persona de los socios de honor, que son un referente para los jóvenes; y gratitud, para devolver a Asturias lo que nos ha dado".

El acto se cerró con la intervención de la directora general de Emigración, Olaya Romano, quien elogió las iniciativas de Compromiso Asturias XXI, como el Observatorio de la Nueva Emigración: "Nos ayuda a perfilar y orientar la política de emigración. El 83 por ciento de los jóvenes dicen que en caso de irse, lo harían con intención de volver. Eso nos da confianza para poner las bases para el retorno, que es uno de los pilares de la política demográfico, como indicó el presidente Barbón, y en el que hemos invertido casi 3 millones". Para Romano, "hay que desterrar el catastrofismo".