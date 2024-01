Así será la nueva red de escuelinas en Asturias: el mapa de los 108 centros en 69 concejos

La red asturiana de escuelinas se prepara para un cambio radical con números récord: 108 centros en 69 concejos, 376 unidades (o aulas) y 5.188 plazas para bebés. Será la mayor oferta educativa de 0 a 3 años de la historia, la creación de un nuevo modelo que coincidirá además con la apertura de las primeras escuelas de titularidad autonómica (31 en 30 municipios) y la llegada de la gratuidad total para las familias. El compromiso del Ejecutivo de Adrián Barbón es asumir en esta legislatura la gestión de todos los centros infantiles: tanto los ya existentes, ahora en manos de los municipios (77 en 47 concejos), como los que se construyan de aquí a 2027. Después de "muchos años" de reivindicaciones, en los ayuntamientos sienten "alivio".

No solo por su coste económico –grandes consistorios como el de Gijón tienen que poner 4,5 millones al año–, sino sobre todo por "los quebraderos de cabeza" que genera su gestión. "Los ayuntamientos no podemos hacer de todo y no somos expertos en educación. Era una competencia impropia. Ahora mismo es como si estuviésemos subcontratos por la Consejería", afirman. Así que es una "excelente noticia", dicen, que la primera fase del cambio ya esté en marcha con la apertura el curso viene de las primeras 31 escuelas infantiles de titularidad autonómica, distribuidas en 30 concejos.

A las 77 escuelas que funcionan a día de hoy se sumarán 31 de nueva construcción

La consejera de Educación, Lydia Espina, presentó la pasada semana en Illas el plan de escuelinas. De los 31 nuevos centros, 15 serán construidos por el Gobierno regional y 16, por los municipios a través de las subvenciones autonómicas. A partir de septiembre, la red crecerá en 54 unidades y 822 plazas, que se suman a las 322 aulas y 4.355 vacantes que existen en la actualidad. Espina estuvo ayer, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, en Arriondas (Parres), donde dio a conocer la nueva oferta para el oriente. Serán 11 unidades ubicadas en siete concejos con 173 plazas.

El alcalde de Parres, Emilio García Longo, considera adecuado a la realidad el número de plazas que se ofertarán en el municipio (39). "Ojalá se quede pequeña la escuela, porque eso querría decir que se aminoraría el problema demográfico", manifestó el regidor, que aplaudió que estos equipamientos pasen a depender del Principado: "Será de gran ayuda, sobre todo en materia de recursos humanos". Por su parte, la titular de Educación insistió en que la red autonómica de 0 a 3 años, es "un proyecto pionero en el país" y que buscan "un equilibrio territorial" entre municipios sin este servicio y otros de la zona central que tienen largas listas de espera. Con el nuevo impulso que se dará a las guarderías públicas, hay 22 concejos que se estrenan en la red el próximo septiembre. Son Caso, Degaña, Grandas de Salime, Illas, Muros, Ribera de Arriba, Riosa, Sariego y Tapia, Boal, Cabrales, Caravia, Las Regueras, Onís, Parres, Peñamellera Baja, Quirós, Ribadedeva, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Soto del Barco y Villayón.

Gijón, en donde nació la primera escuela (La Serena) en el año 2003, es el municipio con mayor número de estos centros: 14. La última, la de Eusebio Miranda, se abrió este mismo curso y en proyecto hay otras dos. A día de hoy, funcionan 85 unidades que ofertan 1.065 plazas. Aun así, afirma la concejala de Educación, la popular Ángeles Fernández–Ahúja, "tenemos aproximadamente a 300 menores en lista de espera", lo cual demuestra que "siguen siendo necesarias más escuelas en la ciudad". El Principado, según anunció, construirá este año (y asumirá su gestión) una en las instalaciones del colegio Asturias, con tres unidades.

Para Fernández-Ahúja, el promesa del Principado de pasar a gestionar en esta legislatura la totalidad de la red de 0 a 3 años es necesaria, pero llega tarde. "Llevamos muchos años reclamándolo. La educación es una competencia autonómica, no municipal, y en la práctica totalidad de comunidades el ciclo de 0 a 3 años forma parte de la red autonómica", afirmó. Con lo que Asturias era una excepción. "En su origen supongo que se pensaba que tenía una finalidad de conciliación, mientras que con el paso del tiempo quedó demostrado que hay una vertiente educativa muy importante", añadió.

Las 14 escuelas gijonesas cuestan 9,3 millones, de los cuales el Principado cubre unos 5. "Hay 4,5 millones que tiene que poner el Ayuntamiento", concretó la edil popular, que dijo estar "a la espera" aún de los planes del Principado para Gijón en 0 a 3 años.

Por lógica, Oviedo es el segundo municipio con más escuelinas: 7, que suman 51 unidades y 673 plazas. El curso que viene, la capital estrenará una nueva guardería pública, que será construida por el Principado con 39 nuevas plazas y que tendrá sede doble: las Escuelas Blancas del barrio de San Lázaro y el colegio El Villar de Trubia. La concejala de Educación, Lourdes García (PP), aseguró ayer que la creación de una red autonómica de escuelinas es "algo que todos los municipios llevamos exigiendo mucho tiempo", sin embargo, en Oviedo no están del todo satisfechos. "Por lo que estamos viendo, para crear sus nuevas escuelas, el Principado no está teniendo en cuenta que en Oviedo es donde más niños hay en lista de espera, lo que debería suponer un mayor esfuerzo para crear más plazas", se quejó. Dicho esto, García considera "imprescindible" que las escuelas infantiles pasen a depender del Principado y "liberar de esta gran carga a los ayuntamientos". En el caso de Oviedo, el Gobierno autonómico aportó este curso 3,5 millones de euros, mientras que el precio que abonan las familias generan unos ingresos de 261.315,90 euros. Los gastos ascienden por tanto a 5.977.317,73 euros, de los que el Ayuntamiento tiene que poner 2.200.025, 73 euros.

La plantilla teme "salir peor parada" con el cambio de modelo

El tercer gran concejo, Avilés, tiene tres centros de 0 a 3 años con 16 unidades y 218 plazas. En la primera fase de creación de una red autonómica de escuelinas figura el colegio Palacio Valdés con la construcción por parte del Principado de tres nuevas unidades y 19 plazas. "Que el Principado asuma el ciclo de 0 a 3 años es muy importante. Es una demanda que llevábamos haciendo desde hace años. Nuestra alcaldesa, Mariví Monteserín, llevaba tiempo liderando esa petición junto a otros alcaldes, porque entendemos que es una etapa que debe formar parte de la administración educativa, y además, permitirá que se desarrolle de la misma forma en toda la comunidad autónoma", valoró el concejal de Educación, el socialista Juan Carlos Guerrero. "Los municipios estamos gestionando una actividad que no es propia, sino impropia", agregó. El coste de las escuelinas municipales supera en Avilés el millón y medio de euros.

Más de lo mismo manifestó el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, "Cepi". "Es una excelente noticia que el Principado vaya a asumir toda la red. Es el camino para dar el mejor servicio a los ciudadanos", sostiene. Siero es el municipio que más plazas ganará el próximo curso: 70 (31 las creará el Principado y 39 el propio ayuntamiento, aunque las dos nuevas guarderías las asumirá el Gobierno regional). "Estamos satisfechos, porque se aumenta la oferta –tanto en las escuela de Lugones como en la de Pola de Siero quedaron niños fuera– y porque la Consejería ya empieza a asumir centros", comentó. El modelo actual genera a los consistorios "muchos quebraderos de cabeza". "Los ayuntamientos no podemos hacer de todo, no somos expertos en educación. Es como si estuviésemos subcontratados por el Principado". Así que lo lógico es que la red pase a manos de la Administración regional.

Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), además de alcaldesa de El Franco, destacó que esta era "una reivindicación histórica" y que durante más de dos décadas "los ayuntamientos hemos hecho un trabajo excelente". "Hoy tenemos una buena red de 0 a 3 años, que estamos en condiciones de entregar al Principado", indicó. Esa transformación, que será "paulatina", aliviará a los municipios tanto a nivel económico como de gestión. "La subvención a los ayuntamientos pequeños era del 100% entrecomillas, porque había un desfase entre el importe que recogía el convenio y la realidad. A lo mejor nos daban 4 euros por menú cuando nosotros teníamos que pagarlo a 5", puso como ejemplo. Aunque el mayor inconveniente estaba en su gestión. "Muchos municipios llevamos años aprobando los convenios con el informe desfavorable de la secretaría. Es una competencia impropia", apostilló.

Preocupación laboral

Menos satisfacción expresa el personal de las escuelinas, pese a que el Principado creará 120 puestos más para el curso que viene. "Afrontamos el nuevo modelo de gestión con preocupación, porque cada ayuntamiento tenía su convenio y, por ejemplo, el de Oviedo es muy bueno. Tenemos miedo a quedar peor paradas", expresa Laura González Menéndez, educadora en Oviedo afiliada al CSIF. El colectivo se hace muchas preguntas: "¿Crearán una bolsa única? ¿Habrá movilidad? ¿Nos van a asumir en las condiciones actuales? ¿Vamos a ser laborales indefinidas?...". Solo en la capital hay hoy en día 125 técnicos de Educación Infantil, según González.

Por otro lado y en relación a la denuncia por presuntos malos trataos, vejaciones y desatención a alumnos de la escuelina de Ribadesella, la consejera Lydia Espina subrayó ayer que aún no hay conclusiones, y pidió "cautela y respeto a las personas que están siendo investigadas", así como "prudencia". Debe primar, remató, "salvaguardar los derechos tanto de las familias y de los niños como de la personas implicadas".