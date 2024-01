La FSA pide al concejal de IU en Proaza que "reconsidere" darle el gobierno al PP

La Federación Socialista Asturiana (FSA) pidió ayer al único concejal de Izquierda Unida (IU) en Proaza, Juan Álvarez, que "reconsidere su posición" y que no vote a favor de la moción de censura que ha presentado el PP. Un movimiento que, salvo sorpresa, apoyará la coalición de izquierdas para desbancar del poder a los socialistas.

Esta moción ha provocado una fuerte agitación política en el concejo del Valle del Trubia, con los dos partidos que componen el Gobierno del Principado, el PSOE e IU, muy atentos a los movimientos. La FSA se pronunció sobre la crisis en Proaza con muchos de sus responsables en La Coruña, donde se celebra la convención política nacional de los socialistas. La dirección optó por el silencio el viernes, pero, pasadas las horas, perfiló ayer su posición con lo que está ocurriendo en Proaza.

"La FSA-PSOE ha sido y es la garantía de que en los ayuntamientos asturianos se impulsan políticas de avance y desarrollo económico y de mejora de los servicios públicos para los vecinos y vecinas", indicó la dirección. "Desde esta perspectiva, lamentamos que, en Proaza, el concejal de IU abra la puerta a un gobierno de la derecha que ponga en riesgo todos los avances conseguidos y que impulse políticas que aboquen al municipio al retroceso económico, a la desigualdad social y al deterioro de los servicios públicos", añadió. "Emplazamos al concejal de IU a reconsiderar su posición para evitar este retroceso que solo afecta a los vecinos y vecinas de Proaza", recalcaron desde la Federación Socialista. Los socialistas apuntan, por lo tanto, a Juan Álvarez, que es el único edil de IU, decisivo para que la moción de censura de los populares prospere o no.

Aun así, no parece que vaya a haber vuelta atrás. Más teniendo en cuenta la posición de la FSA, ya que tanto la dirección regional de IU como el propio concejal responsabilizan a los socialistas de incumplir los acuerdos locales en Proaza, lo que según su análisis lleva ahora al vuelco en el Ayuntamiento. Álvarez apoyó en mayo la candidatura del socialista Jesús María García con la condición de que el regidor dejase su puesto "en el periodo de tiempo más breve posible". Este acuerdo, avalado por la FSA y por IU, sellaba la continuidad en el poder de los socialistas, pero con otro edil del PSOE como alcalde tras la dimisión del primer edil, algo que no ha sucedido. El todavía Alcalde está enfrentado en cualquier caso con la FSA, que le ha pedido varias veces un paso al lado. De momento, sin ningún éxito.

Jesús María García sostiene que no piensa dimitir y, además, recuerda que él no firmó ese acuerdo de gobierno, sino que fue la FSA. Según su posición, "lo único que quieren tanto IU como PP es mi cabeza". Por su parte, las dos fuerzas que ahora se aliarán para desbancar al PSOE sostienen que el actual alcalde ha llevado el concejo a la "parálisis" al echar de menos más iniciativa desde el Ayuntamiento en varios temas que consideran primordiales, como la limpieza y la mejora del transporte público. Ante este panorama, la moción de censura que se llevará al pleno del Consistorio proacín el próximo 2 de febrero tiene prácticamente garantizado el éxito, a no ser que haya un inesperado giro radical durante esta semana.