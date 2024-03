El problema que afecta a 5.000 asturianos con ostomía o sonda: faltan bolsas de orina

Unos 100.000 españoles que están obligados a vivir pegados a una bolsa que recoja su orina sufren ahora un problema añadido: el desabastecimiento de este tipo de dispositivos, de cama y de pierna, que les permiten no tener que estar pendientes cada hora de vaciar la otra bolsa que llevan adherida a su abdomen y que, en condiciones normales, va conectada a éstas, que son desechables.

"El problema es muy grave y hace necesario adoptar decisiones urgentes", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA Yolanda Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE). Y añadió: "Si ya es grande el impacto de una ostomía y de llevar una bolsa pegada al abdomen o estar sondado, tener encima estos problemas lo agrava todo".

Las bolsas de orina son utilizadas por personas urostomizadas –a las que se desvía la orina para que no pase por la vejiga, si es que no se la han extirpado– y también por las que han de usar de manera continuada una silla de ruedas –por una lesión medular o por cualquier otro motivo– y han de vivir sondadas. "Para nosotros, esta carencia significa no poder dormir, porque tenemos que levantarnos cada hora para vaciar la bolsa, o que las personas que van en silla de ruedas pierdan independencia porque no pueden salir de casa", expone Yolanda Fernández. La portavoz de los ostomizados alerta de que "también empiezan a estar desabastecidos los hospitales" que las precisan para los pacientes ingresados que requieren una sonda, lo cual puede aumentar de manera muy notable la cifra de afectados en nuestro país, "quizá hasta 200.000 personas".

La ovetense María Ronderos, paciente ostomizada y responsable de comunicación de FAPOE, cifra en unos 5.000 los asturianos que viven "angustiados" por una falta de suministro que empezó a percibirse en toda España a finales del pasado verano. LA NUEVA ESPAÑA ha podido constatar que en las farmacias de la región apenas existen este tipo de dispositivos. Sí se ofrecen algunas bolsas que, al carecer de válvula de vaciado, admiten un solo uso y después han de ser tiradas.

"Hay gente que está recurriendo a la desesperada a internet, pero esas bolsas no están financiadas por la sanidad pública y a saber las garantías sanitarias que ofrecen", señala María Ronderos, quien detalla que "el precio por esta vía puede oscilar entre 24 y 36 euros por cada bolsa, y puedes necesitar tres o cuatro al mes si tienen válvula, o una diaria si no la tienen".

El pasado 16 de febrero, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, emitió un comunicado en el que informaba de que "esta semana están entrando en el canal farmacéutico español más de un millón de bolsas para su distribución a pacientes". Y añadía: "Las previsiones para la última semana de febrero se estiman en unas 600.000 bolsas más que incluirían la mayoría de las referencias del mercado".

La realidad a día de hoy, puntualiza Yolanda Fernández, es que "nada ha cambiado". Dicho de otra manera: "Los pacientes estamos igual que antes, y para nosotros resulta angustioso ir cada día a la farmacia a ver si han llegado las bolsas y no encontrarlas".

Según ha explicado la AEMPS, el problema de suministro de bolsas de orina obedece "al cierre de una planta de fabricación situada en Europa". Esta situación, prosigue la Agencia del Ministerio de Sanidad, "ha provocado, a su vez, una demanda mayor a otros fabricantes en el mercado español".

Sin respuesta

La AEMPS aseguró el mes pasado que está "en contacto permanente con fabricantes y distribuidores españoles para conocer las unidades disponibles en el mercado y para insistir en la importancia de mantener el compromiso de que se respeten las cuotas de llegada de estos productos a sus canales habituales".

La presidenta de FAPOE anota un dato que califica de "sorprendente" a la luz de la diligencia con la que el Ministerio de Sanidad dice estar actuando: "Una compañía, Nesert Medical, se puso en contacto con la AEMPS el pasado noviembre indicándole que tenían un fabricante en Reino Unido y que podían traer material, y no recibió ninguna respuesta".

Ante la falta de suministro, "los pacientes nos vemos obligados a hacer algo que no es ni ético ni higiénico: alargar la vida de las bolsas que nos quedan; en vez de descartarlas a los tres o cuatro días, las lavamos para alargar su vida, con el riesgo de infección que eso conlleva", relata Yolanda Fernández.

La portavoz de las personas ostomizadas reclama más compromiso a las autoridades sanitarias españolas: "Somos un colectivo de 100.000 personas en todo el país que tenemos derecho a una vida digna y a no permanecer encerradas en nuestro domicilio".