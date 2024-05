Grupo Resnova liquida en la feria ovetense varios de los Hyundai más vendidos

"Vamos con liquidación del SUV más vendido en los dos últimos años, Hyundai Tucson; y también con el Hyundai Kona, nombrado recientemente, mejor coche del año 2024". Son palabras de Luis Ardir, gerente de Asturdai y Artedo Motor, concesionarios del Grupo Resnova, que un año más, junto con Cyasa, acuden a la gran feria del motor en Oviedo. Un evento que afrontan con optimismo y que confían que tenga tanta aceptación como en ediciones anteriores. Estas son las respuestas de Luis Ardit al cuestionario.

1. Por tercer año consecutivo, Oviedo celebra su propia feria del automóvil, ¿Cómo valora que esta cita se esté consolidando?

-Para nosotros, es muy importante que la ciudad de Oviedo, tenga su propia Feria del automóvil y podamos consolidar este evento, con el fin de generar expectación y que con los años, se convierta en una feria de referencia y que esté al nivel que se merece.

2. Tras unos años complicados, parece que el sector del automóvil empieza a remontar el vuelo…

-No cabe duda, que el parque automovilístico cada año es más antiguo. De todas formas, en este sector necesitamos algún tipo de estímulo, no solo focalizado en los coches eléctricos 100% o híbridos enchufables, sino un plan para los vehículos de combustión, aplicando alguna acción, como puede ser un plan Prever, con el fin de achatarrar el parque más antiguo; de esta forma, nos aseguramos que los coches más antiguos acaben en el desgüace.

3. Qué es lo que más se demanda actualmente?

-Actualmente los clientes entran algo confusos con la compra, pero para eso tenemos nuestra red de comerciales, los cuales están en constante formación y son capaces de asesores a nuestros clientes y orientarles al tipo de vehículos que cumpla con sus necesidades; hoy por hoy sigue siendo el vehículo de gasolina el más demandado, si es cierto que el peso de la micro-hibridación e hibridación, está cogiendo mucho peso de mercado.

4. ¿Qué previsiones tienen para los próximos meses?

-Aunque las expectativas, son de un crecimiento aproximadamente del 10% en el año, luego están los resultados de cada marca. Lógicamente, hay marcas que están tirando mucho más, como pueden ser las asiáticas y por el contrario las europeas, están teniendo más problemas para alcanzar sus objetivos.

5. ¿El vehículo de ocasión sigue inmerso en esa «segunda juventud» que empezó a vivir hacer unos años?

-Actualmente el vehículo de ocasión tiene diferentes versiones de target de clientes, por un lado está el parque más antiguo, con coches que pueden rondar desde los 1.000 euros€ hasta los 7.000 euros, por lo general, este tipo de producto, los concesionarios no los comercializamos y se los dejamos a los compra-ventas; por otro lado, nosotros comercializamos vehículos desde los 10.000€euros hasta incluso los 40.000€euros, este tipo de vehículos, no suelen sobrepasar los 70.000 kilómetros, por este motivo, podemos comercializar un producto diferente y llegar a los clientes, que no desean estrenar un vehículo nuevo.

6. ¿Qué representación de su marca estará presente este año en el evento?

-Nosotros comercializaremos en esta Feria de Oviedo, las marcas, a las que representamos. En concreto: Hyundai, Subaru, KGM, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, SWM y la nueva marca asiática Omoda.

7. ¿Cuál es su principal novedad en la feria?

-Vamos con liquidación del SUV más vendido en los dos últimos años, Hyundai Tucson, también con el Hyundai Kona, nombrado recientemente, mejor coche del año 2024. También tendremos vehículos de liquidación, del resto de la gama Hyundai; respecto al resto de marcas, cabe destacar el nuevo Fiat 600, tanto en su versión eléctrica como de gasolina, pero la mayor novedad, viene por el modelo del fabricante Chino Chery, en concreto su nuevo SUV, Omoda 5.