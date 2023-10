"El turismo rural se va a beneficiar, somos un destino preferente para los madrileños"

Adriano Berdasco lleva, como quien dice, prácticamente toda su vida dedicado al turismo, sector en el que ha trabajado desde muy joven. Berdasco es una institución en Asturias en cuanto se refiere a turismo rural, siendo uno de sus principales impulsores en Somiedo, donde abrió en su día un establecimiento en Villar de Vildas. Desde hace años es el presidente de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural en Asturias, que acoge a un buen número de casas y hoteles rurales en Asturias.

–¿Qué va a representar para el turismo la apertura de la Variante de Pajares y la llegada del tren de alta velocidad?

–Sin duda es una buena noticia para todos, eso resulta más que evidente. Es un avance en las comunicaciones que, en alguna medida, nos va a influir a todos y sin duda, dentro del mundo empresarial asturiano, no me cabe duda que al turismo rural también pues seguro va a conllevar un aumento en la llegada de turistas. Asturias es destino preferente desde hace años de mucha gente de Madrid que no sólo vienen en las vacaciones de verano sino también, en los últimos años, siempre que hay un puente festivo largo.

Turistas, siempre

–¿Cree que disminuirá el uso del autobús o el avión, especialmente entre Madrid y Asturias?

–No sabría decir, pero no creo. Yo, personalmente, siempre me ha gusta más ir a Madrid en autobús que en avión, pero esta claro que quien prefiere el tren encontrará un nuevo incentivo para venir más ahora que se acortan los tiempos. De todos modos, turistas en el Principado los vamos a tener siempre, pero está claro que el que tengamos ahí el AVE es un valor añadido a tener en cuenta. Para los que estamos implantados en el ámbito rural, a más distancia de las estaciones, también.

–¿Se está estudiando ya algún tipo de estrategia, dentro de los asociados, sobre como les afectará esta mejora en el transporte?

–No, de momento. Habrá que esperar a que empiecen a funcionar los trenes el próximo mes, pero sí es cierto que todo el mundo está contento. El turista que gusta de la naturaleza, el que disfruta de los recorridos en coche, que va parando por los rincones más variados, degustando los lugares que descubre, ese no va a cambiar la carretera por venir en ferrocarril. A mí lo que me preocupa, como a otros de mi sector, es que esto se desborde. Los dos o tres últimos años, Asturias ha experimentado un crecimiento de visitas turísticas tremendo. El turismo rural se puso un día de moda, pero no olvidemos que a veces la moda termina con muchas cosas. Debemos cuidar lo que tenemos. Es posible que ahora se incremente el número de personas que viene a Asturias sin saber muy bien a dónde va, porque es lo último para estar en la onda. Es cierto que todos tenemos que vivir, pero dentro de una normalidad, sin que nos apabullen....

El equilibrio

– ¿En qué sentido lo dice?

–La gente que vive en los pueblos a veces se ve superada por la cantidad de visitantes que aparecen. No me refiero al turismo respetuoso, que siempre existió, sino al que llega y no sabe a qué se enfrenta y se queja de todo: que si huele a cucho, que si el gallo canta... esas cosas. El que venga tiene que ser consecuente y respetar el modo de vida de la gente de los pueblos. Esta año había lugares de Asturias que estaban colapsados, a mi entender. No sé, siempre es necesario un equilibrio. Por poner otro ejemplo, hay gente con caravanas de toda la vida que aparcan en zonas habilitadas para ellos, pero luego hay otras que no respetan nada y se meten donde quieren. Eso no puede ser.

–Pero, bueno, lo que ahora toca es moverse a todo tren...

–A mí, repito, esta noticia me parece maravillosa y excelente para todos. Está claro, y sin duda somos afortunados de que esta tierra cuente fuera con muchas personas enamoradas del paisaje, de la gente y la gastronomía de aquí. Pero justo por eso y, para que este "paraíso" no se rompa, es necesario dar con la justa proporción.