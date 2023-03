El ex cirujano Jorge Barreiro se une al proyecto político de "Avilés en Marcha"

"Avilés en Marcha", la formación política de nuevo cuño que lidera el ex concejal popular Francisco Zarracina, anuncia la incorporación a su candidatura para las elecciones municipales del doctor José Ignacio Jorge Barreiro, que desempeñaba el cargo de jefe de Cirugía del Hospital Universitario San Agustín en el momento de su jubilación en 2017.

El doctor Jorge estudió Medicina en Santiago de Compostela; su buena nota en el examen MIR (fue el número 7) le permitió elegir el hospital madrileño Puerta de Hierro para especializarse, cosa que hizo decantándose por la cirugía. En Madrid trabajó cinco años, pero tenía en mente afincarse en Asturias, de donde era su primera mujer. La oferta de una plaza de adjunto en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) activó ese traslado. Con posterioridad ingresó en el Hospital San Agustín en 1979 y a los tres años se hizo con la jefatura de la unidad de Cirugía. Entre otros reconocimientos a su labor, durante su etapa como coordinador de cirujanos el Ministerio de Sanidad designó al servicio de Cirugía General del Hospital San Agustín como centro de referencia nacional para las intervenciones de hernia inguinal, por su labor pionera en la colocación de nuevas prótesis herniarias.

En declaraciones a este diario, el flamente fichaje de "Avilés en Marcha" recalcó que no pretende acaparar foco político y que ha aceptado ir en la candidatura "pero en puestos de para atrás" pues no le tienta la idea de ser concejal: "Dí el sí por amistad con Zarracina, porque quiero devolver a Avilés parte de lo mucho que me ha dado en la vida y para ser, más que nada, asesor de temas de los que, como la sanidad o la mar, tengo algunos conocimientos".