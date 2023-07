La administración concursal tiene hasta dos meses para adjudicar Alu Ibérica

La administración concursal tiene hasta un máximo de dos meses para decidir la adjudicación de los terrenos de Alu Ibérica (antigua Alcoa), aunque la idea es dejarlo resuelto si es posible este mismo mes. En este plazo, las oferentes (Windar Renovables y Alueuropa) deben depositar el 10% de la cuantía ofrecida para hacerse con la adjudicación, y además, será un "elemento relevante" que se haya solicitado la concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Avilés, propietaria de unos 146.734 metros cuadrados del terreno, en los que se ubican la mayor parte de las naves industriales además del muelle junto a ellas.

La multinacional de origen avilesino Windar Renovables y Alueuropa, del grupo madrileño Chamartí, son las dos únicas compañías que presentaron oferta a la administración concursal. El jueves finalizó el plazo que se les concedió para concretar aspectos como el volumen de empleo y las inversiones que tienen previsto realizar. Windar presentó el documento reafirmando que invertirá 110 millones de euros y creará 510 empleos directos y más de 200 indirectos. De Alueuropa no se sabe nada, aunque distintas fuentes apuntan a que "ya no está interesada en el proceso". La empresa no responde pese a la insistencia de este periódico.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado que Windar ha solicitado la concesión administrativa de uso a la Autoridad Portuaria de Avilés, como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA. Alueuropa no lo ha hecho y se desconoce si lo hará en el plazo de un mes que se abre para que pueda presentarla.

El aspecto más trascendente y que no se ha hecho público es la cuantía que han ofrecido Windar y Alueuropa para hacerse adjudicatarios del concurso. Inicialmente la deuda era de 40 millones de euros, que se fijó como precio de salida. Pero el plan de liquidación también recoge que se tendrá en cuenta el volumen de empleo que se va a crear, por lo que puede ocurrir que la adjudicación se otorgue a una empresa cuya oferta sea hasta un 20% inferior si genera mayor número de puestos de trabajo.

Además, y según consta en el mismo plan de liquidación, la administración concursal, "en orden a garantizar la seriedad y el carácter no especulativo de cualquier oferta que inicialmente estime aceptable, podrá exigir el depósito de una cantidad equivalente al 10% del principal ofrecido". Si después se rechaza la oferta de la empresa, se le devolverá el dinero.

Así que los condicionantes son, además de la oferta económica, la concesión administrativa del Puerto, la inversión en las instalaciones, la creación de empleo y la consignación de un 10% de la cuantía ofertada.

El plan de liquidación establece que los dos meses que tiene ahora la administración concursal para tomar una decisión no tienen que ser agotados. Las fuentes consultadas señalaron que "en una operación tan compleja y de tanta trascendencia, no cabe actuar con precipitaciones".