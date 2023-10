Una de las diez mejores ensaladillas de España se come en Avilés. Más concretamente en el restaurante Pandora. Así lo ha decretado el jurado del VI Campeonato nacional de esta popular tapa española celebrado este martes en el San Sebastián Gastornomika-Euskadi Basque Country. La elaboración del chef Alejandro Villa, en la que el bogavante es el gran protagonista, ha quedado entre los diez primeros en la gran final del certamen en la que el bilbaíno Viña de Henao.

"Ayer no conseguimos tener la mejor ensaladilla de España, pero nosotros seguiremos haciéndola con el mismo cariño de siempre en el restaurante para vosotros. Gracias por el apoyo", escribió el cocinero avilesino en sus redes sociales.

El jurado del certamen estuvo compuesto por chefs y periodistas como Martín Berasategui, José Carlos Capel, Julia Pérez, Carlos Maribona, Leonor Espinosa, Ricard Camarena y Benjamín Lana.

El Viña de Henao recoge el testigo del restaurante llanisco Castro Gaiteru, ganadora del certamen el año pasado, una elaboración hecha con patata asada al horno y mayonesa de bote.

Villa, la nueva joya de la cocina de Avilés que aspira a la estrella Michelín

"Con 17 años decidí que quería estudiar cocina. No quise ni hacer la EBAU, y mira que mis padres me insistieron. Me di cuenta de lo mucho que me gustaba este mundo cuando, tras estudiar el grado superior de Cocina en Pravia, estuve trabajando en el Balneario de Salinas", explica Villa hace unos días en un reportaje para LA NUEVA ESPAÑA.

Por la experiencia que atesora, cuando alguien se sienta a hablar con el chef se sorprende de su juventud. A sus 28 años, el avilesino es –lo dicen los críticos– una de las grandes promesas de la cocina española. Su restaurante, el Pandora, ya ha obtenido durante dos años la recomendación de la Guía Michelin, paso previo a conseguir uno de sus grandes sueños, la ansiada estrella. "Es uno de mis grandes objetivos. Para mí sería un orgullo tremendo, porque sería la primera estrella de la ciudad. Para alguien como yo, que soy de aquí de toda la vida, sería super especial", asegura.